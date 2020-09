Volete scoprire come mettere la matita per ingrandire l'occhio? In questo articolo troverete i consigli degli esperti e i migliori prodotti consigliati

La matita per gli occhi è una perfetta alleata di bellezza per intensificare lo sguardo e per rendere più grande l'occhio. Se fondamentale è partire dalla forma dell'occhio per poi allungarlo e ingrandirlo, è anche vero che «è preferibile concentrarsi sulla rima inferiore, se la superiore non è abbastanza spaziosa – suggerisce la make-up artist Laura Portomeo, founder del brand skincare Lace Beauty -. Potete passare la matita su entrambe facendo però attenzione a sfumare il prodotto verso l'esterno. Un ombretto chiaro o satinato aiuterà poi a dare ulteriore apertura». Curiose di scoprire tutti i tips su come mettere la matita per ingrandire l'occhio? Continuate a leggere questo articolo!

Matita occhi: come applicarla

Un trucchetto ben noto a chi frequenta i backstage è utilizzare la matita cercando di sollevare leggermente il tratto nella parte finale per allungare lo sguardo. Per ottenere questo effetto il suggerimento è di applicare la matita (o l'eyeliner) lasciando completamente libero l'angolo interno (che potrà essere enfatizzato da una punta di illuminante). Infine, la parte esterna può essere sfumata con un ombretto leggermente più scuro di quello applicato sulla palpebra mobile.

«Questo passaggio è fondamentale – sottolinea la make-up artist – per evitare di dare una forma tondeggiante all'occhio». Se amate una bordatura più strong, potete decidere di applicare la matita sia sopra che sotto «regolandovi in base agli spazi. Se la palpebra superiore è spaziosa, allora la linea potrà essere più spessa. In caso contrario, concentratevi di più sulla rima inferiore per ottenere un buon risultato. Infine, come già detto, utilizzate un ombretto più chiaro sulla palpebra mobile: servirà a dare una maggiore apertura allo sguardo».

Come mettere la matita per ingrandire l'occhio: i colori da scegliere

«Altro vecchio consiglio valido ancora oggi – conclude Portomeo – è di utilizzare una matita chiara nella rima congiuntivale. Chiara ma non bianca perché l'effetto finale sarebbe poco naturale. Meglio scegliere un colore meno visibile». In generale «è bene sfatare il mito della matita scura che rimpicciolisce gli occhi. Se viene sfumata in modo ampio e si crea gradualità con gli ombretti, l’effetto sarà comunque di espansione e lo sguardo sarà subito in primo piano!».

Il tip in più: preferite una matita occhi a lunga tenuta e soprattutto waterproof. In questo modo potrete essere sicure che il vostro make-up resisterà anche tutta la giornata.

Ecco una lista di matite perfette per ingrandire l'occhio.

Credit ph: Pexels.com