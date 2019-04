I nuovi mascara puntano su formule volumizzanti e scovolini che piegano le ciglia infoltendole. L'aiuto in più? Le ciglia finte, facili e veloci da applicare

A me gli occhi! Le sentite le ciglia che fanno “flap-flap”?? Le sognate belle e folte? Con i nuovi mascara e le ciglia finte, che ormai si applicano praticamente a occhi chiusi, è possibile avere uno sguardo da Bambi. In particolare, i nuovi mascara infatti sono studiati proprio per assecondare questa esigenza e la voglia di un look che punta proprio sull’arcata ciliare. Le formule sono intense, alcune anche molto dense e particolarmente pigmentate, ricche di ingredienti che infoltiscono. Il resto poi lo fanno gli scovolini: le nuove forme ergonomiche creano effetti 3D, volumizzando fino a 12 volte e senza grumi e sbavature.

Mascara Ciglione, Diego dalla Palma

Studiato per amplificare e dare un volume extra alle ciglia, le incurva e le definisce al massimo, rendendole lucide senza però appesantirle.

Urban Lash, Urban Decay

Si applicano molto facilmente grazie a un adesivo iridescente a delle estremità molto precise, sono pensate per aiutare a creare look naturali oppure drammatici, adatte quindi a ogni situazione.

Roller Lash, Benefit

Considerato il “bigodino” per le ciglia, questo particolare mascara aiuta ad allugare e separare tutte le ciglia, anche le più corte, mentre la provitamina B5 e la serina aiutano a rinforzarle così da averle naturalmente più lucide e lunghe. Si applica dalla base alle punte con un movimento zig-zag.

Ciglia finte Farah, Huda Beauty

Composte da fibre sintetiche innovative, queste ciglia sono adatte per gli occhi grandi e le arcate sopracciliari mediamente alte perché sono particolarmente lunghe e folte, essendo composte da un triplo strato di ciglia che creano un effetto 3D.

Imperial Lash MascaraInk, Shiseido

Realizzate in silicone, le setole aiutano a definire ogni singola ciglia perché applicate sfalsate sullo scovolino stesso; così facendo, l’arcata ciliare è volumizzata al massimo mentre, a livello di nuance, il nero è intenso e ispirato all’inchiostro sumi usato per la calligrafia.

Monsieur Big Mascara, Lancôme

Questo particolare mascara dona fino a 12 volte più volume alle ciglia che restano volumizzate per 12 ore. Niente grumi e sbavature grazie alle setole morbide che separano e volumizzano le ciglia senza problemi.

Lashes, Mac

La gamma delle ciglia finte di Mac è molto ampia, dai look più naturali a quelli più scenografici così come sono più o meno dense.

Le Volume Révolution de Chanel, Chanel

L’applicatore è stampato in 3D che permette un’applicazione senza grumi del mascara e una performance molto elevata. La formula è composta da cera di riso e d’api che aiutano a rinfoltire e ricoprire le ciglia così da aumentarne il volume.

Mascara Volume Effet Faux Cils The Curler, Yves Saint Laurent

Pensato per eliminare l’uso del piegaciglia, questo mascara allunga e incurva a dismisura le ciglia stesse. Lo scovolino è composto da due tipi di setole: le prime, nere, arrotondano e caricano di colore, le seconde invece sono rosa e sollevano, incurvano e definiscono le ciglia.

Faux Eyelashes Wondrous Wink, & Other Stories

Lunghe e mediamente folte, queste ciglia finte sono adatte per chi vuole illuminare lo sguardo senza però esagerare.

Climax Mascara, Nars

La formula è in mousse e aiuta ad avere uno sguardo ipnotico e non crea grumi sulle ciglia stesse; il particolare scovolino solleva, definisce e rende flessibili le ciglia.



Natural Effect- False Eyelashes, Sephora

Sono pensate per chi vuole enfatizzare il proprio sguardo, rendendolo più intenso e voluminoso, senza però esagerare; l’applicazione è molto facile e, una volta indossate, si dimenticano completamente.

Pump ’n’ Volume, Dior

La formula è più densa del solito così che le ciglia siano completamente avvolte dal prodotto e doppiamente volumizzate già al primo passaggio di mascara.

Excessive Lash, Make Up Forever

Dalla tenuta impeccabile, questo mascara ha uno spazzolino che composto da due diversi tipi di fibre che donano volume anche a quelle più sottili. Per enfatizzare ulteriormente, sopra lo si applica tirando verso l’alto, sotto a zig-zag da sinistra a destra.

Mascara Better Than Sex & Diamonds, Too Faced

In edizione limitata e arricchita con strass, questo mascara è diventano un prodotto iconico per il marchio. Nella formula dei polimeri che creano un film che dona una piega perfetta mentre gli estratti di acacia dà volume, lo scovolino infine è sagomato così da stendere in maniera precisa il prodotto.

