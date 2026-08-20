Le sfumature più trendy della stagione e i consigli per abbinarle a occhi e incarnato

Tra le tendenze beauty più interessanti dell’estate 2026 c’è sicuramente il ritorno del mascara colorato. Dopo stagioni dominate dal classico nero, il trucco occhi si apre a nuance più vivaci e luminose, capaci di dare carattere anche al make-up più semplice. Blu intenso, verde smeraldo, bordeaux e marrone ramato sono dettagli colorati su un make-up semplice in grado di rendere lo sguardo protagonista anche solo con due passate. Il mascara colorato, infatti, è diventato un modo rapido per cambiare espressione al viso senza dover costruire un trucco elaborato. “Il colore deve valorizzare l’occhio, non coprirlo”, ripetono molti make-up artist, sottolineando come la chiave sia trovare la tonalità giusta in base ai propri colori naturali.

Mascara colorato: come scegliere il colore giusto in base alle iridi

Ecco allora come fare. Chi ha occhi castani, può puntare quasi su tutto, soprattutto sui blu profondi e sulle sfumature prugna, che illuminano immediatamente lo sguardo. Sugli occhi verdi funzionano molto bene i toni vinaccia e melanzana, mentre gli occhi azzurri risaltano con mascara verde petrolio o bronzo. Anche il bordeaux continua a essere uno dei colori più versatili della stagione, perché dona intensità senza risultare troppo pesante.

Il ruolo dell'incarnato

Non solo colore dell’iride: anche l’incarnato ha un ruolo importante. Per esempio, le pelli dorate stanno bene con colori caldi come rame, oliva e terracotta, mentre le carnagioni più chiare sono valorizzate da tonalità fredde e profonde. In ogni caso – e questa è la regola generale - il mascara colorato funziona meglio quando il resto del make-up rimane leggero e armonioso.

Come abbinare il mascara colorato al resto del make-up

Ed è proprio questo il trick: sapere abbinare il mascara colorato con altre tonalità sulle palpebre. Se scegliete un mascara blu o verde, per esempio, preferite un abbinamento con ombretti neutri e delicati, nelle tonalità sabbia, beige o tortora. Con un mascara bordeaux, invece, si possono usare leggere sfumature rosate o malva sulle palpebre. Ovviamente questi sono soltanto dei suggerimenti: ognuna di voi troverà l’abbinamento più funzionale al proprio mood e alle proprie abitudini. Pronte a provare un make-up colorato e giocoso? Ecco fra novità e bestseller i prodotti che abbiamo selezionato per voi.

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