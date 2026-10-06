Allo show di Chanel by Matthieu Blazy, Caroline de Maigret ha incantato tutti con un outfit che ridefinisce lo stile casual-chic over 50 (e oltre). Ecco come replicare il look con bomber e pantaloni maschili della modella e musa parigina in una versione decisamente più "affordable"

Se c’è una certezza quando si parla di stile parigino, è che Caroline de Maigret sa sempre come farlo sembrare del tutto privo di sforzo, spontaneo e terribilmente chic.

La modella e produttrice musicale francese ne ha dato l'ennesima conferma proprio ieri, arrivando tra gli ospiti d'eccezione alla sfilata Chanel firmata Matthieu Blazy a Parigi con una mise che ha subito conquistato gli sguardi dei presenti (e le nostre wishlist di stagione).

Photo Courtesy: Chanel Press Office

Il pezzo forte dell'outfit? Un meraviglioso bomber in lana e seta con motivo Principe di Galles, dalla texture avvolgente e dai volumi rilassati, che l'icona di stile over 50 ha saputo sdrammatizzare e riequilibrare con grande maestria.

Il look della sfilata Fall-Winter 2026 di Chanel

Credits: chanel.com

Anziché abbinarlo al solito denim, infatti, Caroline ha scelto la via del tailoring maschile: un paio di pantaloni sartoriali dritti nelle sfumature calde del marrone, illuminati dal colletto a contrasto di una classica camicia azzurra in popeline di cotone e completati dal tocco lucido di un paio di scarpe in vernice nera.

A completare il full look Chanel, una maxi pochette stretta sottobraccio, perfetta per dare quell'aria disinvolta da donna sempre in movimento.

L'ennesima dimostrazione che la vera eleganza non ha età e che bastano pochi pezzi chiave ben bilanciati per costruire un guardaroba impeccabile per l'autunno.

La buona notizia per noi? Non serve per forza attingere a un budget "da front row" per ottenere una mise come questa in perfetto equilibrio tra attitudine casual e taglio classico.

Sbirciate qui sotto per scoprire come ricreare la sua combo con un'impronta decisamente più affordable.

Come replicare in poche mosse il look di Caroline de Maigret

Giacca bomber, MASSIMO DUTTI

Credits: massimodutti.com

Camicia Oxford, H&M

Credits: 2.hm.com

Pantaloni marrone melange, ZARA

Credits: zara.com

Pumps in vernice con la zeppa, BATA

Credits: bata.com

Pochette nera stampa cocco, COS

Credits: cosstores.com