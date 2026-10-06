Bomber di lana, camicia azzurra e pantaloni sartoriali: il look di Caroline de Maigret alla sfilata di Chanel (da copiare subito)
Se c’è una certezza quando si parla di stile parigino, è che Caroline de Maigret sa sempre come farlo sembrare del tutto privo di sforzo, spontaneo e terribilmente chic.
La modella e produttrice musicale francese ne ha dato l'ennesima conferma proprio ieri, arrivando tra gli ospiti d'eccezione alla sfilata Chanel firmata Matthieu Blazy a Parigi con una mise che ha subito conquistato gli sguardi dei presenti (e le nostre wishlist di stagione).
Photo Courtesy: Chanel Press Office
Il pezzo forte dell'outfit? Un meraviglioso bomber in lana e seta con motivo Principe di Galles, dalla texture avvolgente e dai volumi rilassati, che l'icona di stile over 50 ha saputo sdrammatizzare e riequilibrare con grande maestria.
Il look della sfilata Fall-Winter 2026 di Chanel
Credits: chanel.com
Anziché abbinarlo al solito denim, infatti, Caroline ha scelto la via del tailoring maschile: un paio di pantaloni sartoriali dritti nelle sfumature calde del marrone, illuminati dal colletto a contrasto di una classica camicia azzurra in popeline di cotone e completati dal tocco lucido di un paio di scarpe in vernice nera.
A completare il full look Chanel, una maxi pochette stretta sottobraccio, perfetta per dare quell'aria disinvolta da donna sempre in movimento.
L'ennesima dimostrazione che la vera eleganza non ha età e che bastano pochi pezzi chiave ben bilanciati per costruire un guardaroba impeccabile per l'autunno.
La buona notizia per noi? Non serve per forza attingere a un budget "da front row" per ottenere una mise come questa in perfetto equilibrio tra attitudine casual e taglio classico.
Sbirciate qui sotto per scoprire come ricreare la sua combo con un'impronta decisamente più affordable.
Come replicare in poche mosse il look di Caroline de Maigret
Giacca bomber, MASSIMO DUTTI
Credits: massimodutti.com
Camicia Oxford, H&M
Credits: 2.hm.com
Pantaloni marrone melange, ZARA
Credits: zara.com
Pumps in vernice con la zeppa, BATA
Credits: bata.com
Pochette nera stampa cocco, COS
Credits: cosstores.com
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