Il mascara è un must-have per il beauty case. Ma se colorato, è meglio!

I prodotti make-up più gettonati? Mascara e rossetto. Se per le labbra i colori sono sempre tantissimi, altrettanto non si può dire per le ciglia. Ma accanto al classico mascara nero o blu, sulla vostra vanity table potete sfoggiare tonalità diverse per un trucco occhi super cool: dal viola al blu elettrico, dal verde all'oro, oggi potete vestire le vostre ciglia di nuance che non passano inosservate. Vi aiutiamo a scegliere quella giusta per voi!

Come scegliere il colore giusto per le vostre ciglia

Se avete gli occhi chiari, affidatevi a un mascara blu, verde o turchese (quest'ultimo dà il massimo, se accostato a un'iride azzurra o molto chiara.) A differenza delle polveri, infatti, il mascara azzurro - soprattutto in una variante super pop - è consigliato anche a chi ha gli occhi azzurri.

Il colore più versatile? Dopo il nero o il marrone, senza dubbi la tonalità che dona a tutte è il viola!

Il nostro consiglio: sperimentate tutte le tonalità, dal rosa al marrone fino al blu elettrico. Se, invece, non volete rinunciare a un mascara classico, stendete un prodotto colorato sulle punte: l'effetto WOW è assicurato!

Indecise sul mascara da provare? Ecco una carrellata dei migliori che abbiamo selezionato per voi!

Credit ph: MondadoriPhoto, Pexels