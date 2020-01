Dall'estate all'inverno, è sempre stagione del rossetto corallo che diventa must have in passerella e sui red carpet di fine anno

Chi l’ha detto che il rossetto corallo lo si indossa solo d’estate? Questa stagione una delle più calde tonalità è stata infatti sdoganata anche per l’inverno portando una ventata pop e di luce nel make up. La conferma arriva dalle passerelle e soprattutto dai red carpet di fine anno dove è stato scelto da molte celeb, una su tutte Zendaya.

La Living Coral-mania continua

Dichiarato da Pantone come tonalità del 2019 il Living Coral, altrimenti detto semplicemente corallo, non perde mordente anche in inverno e sono molte le “aficionados” che lo sfoggiano anche con le basse temperature. Una su tutte, Zendaya ai People’s Choice Awards l’ha indossato in una nuance piena ed extra matt così come Sara Hyland, mentre Camille Belle e Scarlett Johanson hanno scelto una tonalità più intensa con un pizzico di arancio in più. Ed è stato adocchiato anche sulle passerelle di stagione, come da Talbot Runhof.

Dalle passerelle e dai red carpet Zendaya

Scarlett Johanson

Talbot Runhof



Camille Belle

Sara Hyland

Talbot Runhof



Sara Sampaio

Talbot Runhof

Come si indossa

Matt, chiaro o fluo? E ancora, su pelle diafana, olivastra o chiara? Insomma, come si indossa il rossetto corallo?

Facciamo subito chiarezza: il corallo è una di quelle tonalità che sta bene praticamente a tutte purché le pelli più diafane lo abbinino a delle polveri tono-su-tono mentre quelle olivastre usino un illuminante così da non “appiattire” il viso. Molto versatile, infatti, questo colore ha bisogno di essere “rinforzato” con un make-up simile sugli zigomi.

Riguardo invece alla gradazione, le epidermidi chiare sono maggiormente risaltate da un corallo tendente al rosato mentre quelle olivastre preferiscono un corallo aranciato così da mettere in risalto e giocare con i contrasti, il corallo glossato è perfetto per il giorno mentre il matt è ideale per la sera. Zendaya docet!