Hai già voglia di sperimentare con i colori della prossima stagione? Scopri tutte le tendenze trucco per la primavera 2019 e scegli il make up che fa per te

Labbra corallo e idratate, trucco occhi nelle tonalità pastello e, poi, gli intramontabili rosa e pesca che illuminano labbra, gote e palpebre per un beauty look femminile, delicato e assolutamente glamour.

Se anche voi volete anticipare le tendenze make up della primavera 2019, date un occhio alla nostra selezione: abbiamo scelto 10 beauty look visti sulle passerelle da provare assolutamente.

Make up pesca e corallo

Una tonalità decisamente primaverile colora le palpebre, le gote e le labbra. Per rendere speciale il beauty look, potete sempre aggiungere un tocco dorato sulla palpebre o scegliere un blush shimmer.

Eyeliner verde smeraldo

Per chi vuole puntare sugli occhi e desidera un trucco easy-to-do, niente di meglio che scegliere una matita o un kajal in una tonalità colorata come il verde o il blu. Consigliamo questo trucco a chi la iridi scure.

Beauty look nei colori della terra

Ancora una make up nei colori tenui che punta a risaltare i contorni del viso: il blush è grande protagonista del trucco della primavera 2019.

Multicolor

Perché accontentarsi di un unico colore quando sulle palpebre possiamo miscelare più tonalità? Potete sperimentare un risultato audace applicando più strati di eyeliner o mescolando le polveri nei colori rainbow.

Trucco luminoso

Per chi ama il finish glowing, l'illuminante è un prodotto must. Dove applicarlo? Sul centro della fronte (se la pelle non è grassa), sull'arco di cupido (il solco che abbiamo tra naso e labbra), sulle gote e anche nella parte più interna dell'occhio per esaltare ancora di più lo sguardo.

Labbra matte

Un trend evergreen: anche in primavera al rossetto dal finish opaco è riservato un posto d'onore. Il colore consigliato? Il rosso o il rosa romantico.

Blush up!

Colore must è l'arancio pesca che mette in primo piano gli zigomi. Per smorzare l'effetto "doll", vi consigliamo di puntare su un delicato smokey eyes nero o grigio antracite.

Nei toni del rosa

La tonalità primaverile per eccellenza è sempre il rosa che colora le labbra o le palpebre. La sfumatura pastello diventa più interessante se arricchita con un punto luce.

Trucco occhi pastello

Per chi, invece, non ama il rosa baby, un colore da provare è il viola chiaro in una versione fluo. Il beauty tip in più: optate per un trucco viso nude e per labbra leggermente idratate.

Rossetto rosso arancio

Nel nostro beauty case non manca mai: è il lisptick rosso nelle tonalità arancio che, da solo, è in grado di svoltare il look. Per completarlo, è sufficiente una passata di mascara e una riga sottile di eyeliner.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Mondadoriphoto