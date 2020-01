Quando si indossano gli occhiali si pensa che il make up passi in secondo piano. Grandissimo errore! Basta soltanto tenere a mente poche e semplici regole per uno sguardo sempre in primo piano

Portate gli occhiali e non sapete come truccarvi? No panic perché la soluzione, anzi le soluzioni ci sono, eccome! Basta scegliere quelle giuste tenendo conto delle tonalità che proprio no e delle lenti dell'occhiale: sì perchè l'effetto cambia a secondo se si soffre di miopia o di astigmatismo.

Occhiali e make up, le regole d'oro

Partiamo da due dati importanti: la lente dell’occhiale “porta via” circa il 20% del trucco quindi dovrà essere più intenso, senza esagerare ovviamente.

Inoltre c’è differenza se si soffre di miopia o di astigmatismo perché le diverse lenti creano un effetto esattamente opposto: nel primo caso infatti le lenti tendono a rimpicciolire visivamente l’occhio, nel secondo invece, così come per la presbiopia e la ipermetropia, lo sguardo apparirà più grande.

Detto questo, il make up sarà una conseguenza: nel caso di miopia, il trucco occhi non dovrà essere troppo deciso, puntare essenzialmente sulle tonalità chiare e neutre e sull’uso del correttore per coprire le occhiaie, che solitamente sono esaltate proprio dalla lente. Un segreto da tenere a mente è l’uso della matita occhi beige o bianca per la rima inferiore per sottolineare lo sguardo perché quella nera invece tende ad appesantirlo.

Per le astigmatiche invece sono più indicati i colori scuri e le matite nere, così come le linee sottili disegnate con l’eyeliner perché enfatizzano e sottolineano lo sguardo stesso. I colori da evitare? I toni freddi, tutti gli azzurri o i celesti, per le miopi e il bianco e le tonalità iridescenti se si è astigmatiche.

Se non si vuole puntare tutto sullo sguardo, si può giocare con le labbra scegliendo nuance d’impatto, prima fra tutte il rosso, adatto anche se indossate una montatura importante, nel colore o nella forma purché non sia tono-su-tono. Evitate infatti gli abbinamenti occhiali+make up ma scegliete toni neutri e gloss trasparenti.

Altro dettaglio del viso da non dimenticare è l’arcata sopracciliare che dev’essere perfetta perché sarà sottolineata dalla montatura stessa.