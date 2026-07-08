Victoria Beckham mostra il modo “painterly” di applicare il blush
Nel beauty di oggi il blush non è più un gesto automatico, ma una scelta estetica precisa. E Victoria Beckham lo dimostra con un approccio che lei stessa definisce quasi “painterly”: il colore non si deposita, si costruisce.
Nel video pubblicato su Instagram, l’imprenditrice e designer Victoria Beckham mostra come il blush possa diventare uno strumento di definizione del viso, più vicino alle tecniche dei make-up artist da backstage che ai tutorial tradizionali.
La tecnica: punti di colore strategici
La vera rivoluzione sta nell’applicazione. Con il nuovo Blush Stylus della linea Victoria Beckham Beauty, il colore non viene steso in modo classico, ma disegnato con piccoli tratti mirati.
Le “brush strokes” vengono posizionate su: parte alta delle guance, tempie, ponte del naso e mento.
Un pattern che rompe completamente la logica del “sorriso allo specchio” e introduce un’idea più strutturata e artistica del make-up.
La sfumatura verso l’alto: l’effetto lifting naturale
Dopo l’applicazione, il segreto è nella sfumatura. Tutto viene lavorato verso l’alto, seguendo la direzione degli zigomi e delle tempie.
Il risultato è una sensazione di volume soft, calore diffuso e pelle naturalmente “healthy glow”. Un effetto che non stratifica il colore, ma lo fonde con l’incarnato fino a diventare quasi impercettibile.
Il dettaglio che fa la differenza
Nella sua caption, Victoria aggiunge anche un passaggio chiave: il prodotto in eccesso può essere portato su palpebre e arco di Cupido.
Un gesto semplice, ma strategico, che permette di “legare” tutto il look e creare armonia cromatica tra le diverse aree del viso.
Un nuovo modo di pensare il blush
Quello che emerge non è solo una tecnica, ma un cambio di prospettiva: il blush non serve più solo a dare colore alle guance ma a costruire struttura e luce.
In questo senso, il metodo Beckham si inserisce perfettamente nella tendenza attuale del make-up: meno rigidità, più modulazione, e un approccio sempre più personalizzato.
Per chi ama i look puliti ma sofisticati, questa potrebbe essere una delle interpretazioni più interessanti del momento: meno regole, più intenzione.
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