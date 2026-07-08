Le gonne ideali per donne over 50? Ecco i modelli, comodi, versatili e super chic che si meritano assolutamente un posticino nel guardaroba.

Scivolano sulla silhouette senza costringere, sono comode ma allo stesso tempo femminili e super chic e si adattano facilmente a qualsiasi outfit: se dovessimo tracciare l’identikit delle gonne ideali per donne over 50, sarebbe proprio questo!

Specialmente in una stagione come quella estiva in cui, per via del caldo, si tendono a prediligere abbinamenti semplici ed essenziali, avere nell’armadio le gonne giuste significa poter contare su delle grandi alleate di stile, capaci di rendere sofisticato anche il look più basic.

E la buona notizia è che nelle collezioni SS26 di grandi e piccoli brand si trovano proposte per tutti i gusti e per tutti i budget. Quali mettere in wishlist in vista della prossima sessione di shopping?

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Se c’è un modello che riesce a mettere davvero tutte d’accordo è la gonna in popeline di cotone: la scelta giusta per bilanciare freschezza ed eleganza anche nelle giornate più afose.

Tra le gonne per donne over 50 più versatili in assoluto, ci sono quelle midi dalla linea ad A che segnano il punto vita e assicurano un fit femminile e armonioso.

Che vogliate indossarle di giorno con ballerine, slingback senza tacco o ciabattine flat, o abbiate intenzione di sfoggiarle di sera con décolleté o sandali con il tacco alto, le gonne lunghe morbide e fluide sono un’altra opzione da non sottovalutare.

E poi ancora gonne midi plissé, in satin, con chiusura a portafoglio: se non avete ancora trovato quelle che più riflettono il vostro stile, lasciatevi ispirare da questa mini selezione.

Gonne per donne over 50: i modelli da avere nell'armadio

OTTOD’AME Gonna a portafoglio a stampa sfumata

Credits: ottodame.it

DIXIE Gonna midi a pieghe a vita alta

Credits: dixiefashion.com

FALCONERI Gonna lunga in raso

Credits: falconeri.com

ERDEM Gonna a fiori drappeggiata

Credits: farfetch.com

TWINSET Gonna lunga con inserti in pizzo

Credits: twinset.com

LUISA SPAGNOLI Longuette in raso bianco

Credits: luisaspagnoli.com

LA DOUBLE J Gonna midi in pizzo stampato

Credits: ladoublej.com