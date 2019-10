Il make up perfetto per Halloween? Ecco le proposte d'effetto per chi ha poco tempo o è pigra: in pochi semplici step sarete party-ready!

Siete alla ricerca di idee d'effetto per il vostro make up di Halloween ma avete poco tempo a disposizione?

Che vi siate ridotte all'ultimo minuto o siate semplicememente troppo pigre per pensare a un travestimento complicato, affidatevi ai nostri suggerimenti per un trucco spaventosamente glam.

Preparate la make up bag e scorrete la nostra selezione con le proposte più cool del momento, tutte da copiare divertendosi e in poco tempo, senza stress.

Frida Kahlo

La pittrice messicana Frida Kahlo è una delle fashion e art icon più amate al mondo. Copiatene lo stile forte e cool disegnando sopracciglia intense abbinate a un rossetto brillante. Completate il look raccogliendo i capelli per poi ornare il capo con un maxi cerchietto floreale.

Pennywise

Lo spaventoso clown di IT continua a terrorizzarci. Perché non provare a copiarne il look per i party di Halloween? Per farlo partite da un semplice nude look con eyeliner e completatelo con linee sinuose di rossetto e ombretto rosso nei punti strategici.

True romance

La rosa è il più romantico tra i fiori. Eccola protagonista di un make up di Halloween dal gusto splatter. Per copiarlo tagliate a metà una rosa finta e fissatela al viso - con una colla specifica per make up - per poi coprirne la connessione con un mix di ombretti neri, rossi, bordeaux e sangue finto. Effetto spaventoso assicurato!

Diamond like

Un make up da un milione di dollari, facile ma di grandissimo effetto. Create una base viso naturale dall'effetto dewy, poi applicate a piacere sul viso dei cristalli luminosi. Per assicurarli al viso a lungo e resistere anche ai party più scatenati provate la colla per ciglia finte.

Beautiful vampire

Il fascino dei vampiri è intramontabile. Create un make up vampiro intrigante abbinando a un trucco occhi smokey eyes nero con sfumature purpuree labbra bordeaux extra glossate. Il tocco in più? Le vene disegnate attorno agli occhi - niente paura, basta un ombretto steso con un pennello scarico - e i maxi orecchini a forma di croce.

Unicorn look

Halloween non è solo make up spaventosi. Regalatevi un tocco candy con il trucco da unicorno. Essenziale un trucco occhi arcobaleno in sfumature pastello e lentiggini di glitter sul viso.

Kitten girl

Da easy a shiny con il trucco da gatta. Partendo da un classico trucco occhi scuro con tocchi glitterati sulla palpebra mobile enfatizzate al massimo le sopracciglia. Create poi il musino da gatto con tanto di baffi servendovi di un classico eyeliner in gel.

Spider glam

Un trucco occhi grafico può trasformarsi in un make up di halloween molto scenografico. Scegliete un eyeliner molto nero e preciso e dopo aver incorniciato gli occhi con una classica wing create una ragnatela glam nella parte inferiore dell'occhio.

Galaxy beauty

Amatissimo sui social, il make up ispirato alla galassia illumina il viso di bagliori metallici e perlati. Dopo aver creato una base levigata divertitevi a sfumare nella parte centrale del viso i vostri ombretti preferiti. Regalate luce e tridimensionalità al look disegnando piccole stelline con l'eyeliner bianco.

Spooky spaventapasseri

Tanto spaventoso quanto simpatico, provate il trucco da spaventapasseri. Vi basterà un ombretto arancione e una matita nera. Portate il look con codine basse, jeans e una plaid shirt. Buon party!