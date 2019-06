Siete alla ricerca di un fondotinta che renda il vostro viso radioso? Abbiamo selezionato per voi i migliori fondotinta a effetto glow

Un viso luminoso, naturale e riposato è il sogno di tutte noi.

Si chiama effetto glow ed è possibile ottenerlo con i fondotinta di ultimissima generazione, dalle texture leggere e capaci di donare un finish radioso, con un effetto seconda pelle e le piccole imperfezioni minimizzate.

Grazie a una particolare rifrazione della luce, l'effetto soft focus leviga l'incarnato facendo apparire pori e linee d'espressione meno visibili.

Il risultato? Un viso healthy glow, con i segni della stanchezza camuffati e un colorito rivitalizzato.

Abbiamo scelto per voi i 10 migliori fondotinta illuminanti con effetto glow da provare.

Fondotinta ad azione idratante con microparticelle luminose. Contiene vitamina C che aiuta ad aumentare progressivamente la naturale luminosità della pelle, contrastando imperfezioni e discromie.



Una texture sensoriale iper-leggera con il 97% di ingredienti di origine naturale. Lascia un effetto di pelle nude luminoso e naturale, mentre protegge la pelle dall'inquinamento e garantisce una lunga durata.



Una lunghissima tenuta fino a 24 ore, una coprenza impeccabile e un finish luminoso per un incarnato perfezionato con pori e linee d'espressione meno visibili.



Un fondotinta che esalta il colorito con un effetto bonne mine rendendolo più radioso e healthy, con una texture fluida e impalpabile. Perfetto da utilizzare durante la bella stagione.



Una versione iper-luminosa del fondotinta in siero, con un'azione nutriente e idratante per le pelli più disidratate. È un prodotto bifasico che va agitato prima dell'utilizzo.



Un fondotinta che si adatta a seconda del tipo di incarnato e regala un effetto luminoso lungo tutto l'arco della giornata. Ha una texture elastica e confortevole che aderisce perfettamente.



Un grande cult tra le beauty lover, grazie alla sua texture morbida che riesce a fondersi con la pelle. Ha un istantaneo effetto anti-stanchezza per un incarnato riposato e glowing.



Un altro must have immancabile nei beauty case delle appassionate, grazie al suo finish naturale, luminoso ma non troppo lucido che lo rende adatto anche per le pelli miste.



Un fondotinta dedicato alle pelli spente e stanche, aumenta istantaneamente la radiosità dell'incarnato garantendo idratazione e alta coprenza.



Un fluido perfezionante e illuminante che camuffa rossori e imperfezioni, con una texture leggerissima, per una pelle a prova di filtro instagram.



Crredits Ph.: Unsplash