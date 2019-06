Come acqua sulla pelle: i fondotinta per l'estate sono leggeri, sensoriali e trasformano all'istante l'incarnato in pura luce

I fondotinta per l'estate puntano tutto sulla leggerezza delle texture, che diventano impalpabili, fresche, arricchite d'acqua, mentre l'incarnato è luminoso e dall'aspetto sano e le imperfezioni corrette in trasparenza.

Scoprite i fondotinta leggeri per l'estate.

Leggero come l'acqua - ne contiene il 75% - rivela un colorito radioso, naturale e uniforme, grazie alla tecnologia microfluidica che incapsula microsfere di pigmenti nella sua formula.

Ha una copertura leggera e un effetto "seconda pelle", senza rinunciare alla lunga durata - fino a 24 ore - e al controllo della lucidità, con un finish opaco naturale.

La sua formula in gel priva di oli contiene il 60% d'acqua, estratto d'Aloe Vera e di tè, per una texture leggera e rinfrescante e una copertura stratificabile.

Una texture ultra leggera, un risultato luminoso e naturale e un finish satinato e perfezionatore che portano automaticamente il sorriso.

Ha una consistenza così leggera e un risultato così naturale che può essere usato sia per un effetto leggero in trasparenza che per un make up più coprente.

Nel formato cushion racchiude tutto il potere di una formula fresca, idratante, perfezionatrice e luminosa.

Così leggero da dover essere prelevato con una pipetta: unisce una formula idratante e protettiva alla copertura impalpabile.

Una texture ultra-leggera che corregge le imperfezioni con un risultato naturale e invisibile, arricchita dalla Formula Trio-Moléculaire che rigenera, energizza e ossigena la pelle.

Un case prezioso in pelle custodisce il fondotinta cushion dalla formula crema-in-acqua, leggera, senza oli e arricchita da luminose particelle di madreperla.





Nel comodo applicatore in stick unisce il fondotinta dalla copertura leggero-media e l'illuminante, da miscelare direttamente sul viso per un incarnato radiant-matte.