Se le rughe intorno alle labbra vi sembrano più evidenti ogni volta che vi truccate, spesso il problema non è il rossetto ma fondotinta e cipria.

A 60 anni il trucco labbra può illuminare il viso o mettere sotto i riflettori ogni singola ruga del contorno bocca. Il make-up artist spagnolo Álvaro Sánchez ha spiegato che «se a 60 anni abbiamo rughe intorno alle labbra, non conviene caricare di polveri o di base la zona della bocca: il prodotto si accumula nelle linee e le rende più visibili».

Quante volte, alla fine della giornata, vi siete ritrovate con il fondotinta che fa “effetto crepa” sui baffetti o il rossetto che migra nelle linee verticali? In questo articolo si parla proprio di trucco labbra a 60 anni con rughe del contorno bocca: cosa succede alla pelle, come usare fondotinta e cipria senza peggiorare la situazione e quali errori di trucco vi fanno sembrare più stanche.

Cosa succede al contorno labbra dopo i 60 anni

Con l’età la produzione di collagene ed elastina diminuisce, la pelle perde densità e le labbra appaiono meno piene. Intorno alla bocca compaiono le famose rughe verticali, il cosiddetto “codice a barre”, accentuato anche dal fumo o da movimenti ripetuti.

Secondo i dermatologi la zona periorale è una delle più sottili e secche del viso. Questo significa che tende a segnarsi prima e che qualsiasi prodotto troppo asciutto, o in eccesso, si deposita immediatamente nelle linee. Il risultato è un contorno labbra spezzettato, con il trucco che sembra più vecchio della pelle stessa.

Capire questa base è fondamentale: non si tratta di “coprire” le rughe, ma di scegliere texture e quantità di prodotto che le rendano visivamente più morbide.

Fondotinta e cipria: come non farli finire nelle rughe del contorno bocca

Gli esperti di make-up sono d’accordo: sulle pelli mature meglio fondotinta fluidi e idratanti rispetto ai compatti molto coprenti o alle basi in polvere. Soprattutto intorno alla bocca, l’obiettivo è uniformare, non creare una maschera.

Alcune regole pratiche: applicate il fondotinta dal centro del viso verso l’esterno e, arrivando alla zona baffetti, sfumate la spugnetta quasi scarica di prodotto, evitate di portare la base fino al bordo delle labbra: fermatevi uno o due millimetri prima del contorno naturale, se ci sono discromie agli angoli della bocca, correggete solo lì con un correttore fluido, picchiettato, non trascinato, la cipria va usata in un velo sottilissimo, solo dove lucidate, non su tutta la zona periorale e nelle rughe più profonde, niente polveri: meglio un primer levigante leggero, da tamponare con le dita.

Secondo diversi professionisti è proprio l’abuso di cipria “per fissare il rossetto” che fa esplodere le rughe del contorno bocca. Meglio verificare dopo qualche minuto: se il prodotto si è già depositato nelle linee, rimuoverlo con un fazzoletto e ricominciare con meno quantità.

Step-by-step: trucco labbra a 60 anni con rughe del contorno bocca

Una volta sistemata la base, il trucco labbra over 60 gioca su idratazione, contorno morbido e texture intelligenti.

Scrub delicato (una volta a settimana): scegliete prodotti specifici o uno scrub zuccherino molto fine. L’obiettivo è eliminare pellicine, non irritare. Balsamo ricco: applicatelo all’inizio del trucco, così ha il tempo di agire. Prima del rossetto rimuovete l’eccesso con una velina, lasciando solo un film sottile. Primer labbra o contorno trasparente: aiuta a impedire che il colore “scappi” nelle rughe. Può essere un primer specifico o una matita incolore da passare sulle linee del contorno. Matita tono su tono: sceglietela dello stesso colore del rossetto o appena più chiara, mai molto più scura. Disegnate il contorno seguendo la forma naturale e ammorbidite subito la linea verso l’interno con un pennellino. Rossetto cremoso o satinato: le texture molto opache tendono a seccare e segnare. I rossetti cremosi, idratanti, con un finish luminoso ma non lucido pieno, “riempiono” visivamente le rughe. Applicazione soft: invece di passare il rossetto direttamente dallo stick in uno strato spesso, meglio stenderlo con il dito a piccoli tocchi. L’effetto è “soft focus” e dura di più. Gloss solo al centro (se vi piace): su labbra molto segnate, evitate il gloss su tutto il contorno. Una goccia solo al centro crea volume senza rischiare sbavature.

Per i colori, funzionano bene i nude rosati, i pesca, gli albicocca, i legni di rosa e i rossi caldi. I toni troppo scuri o grigi tendono a svuotare ulteriormente le labbra e a indurire i lineamenti.

Gli errori di trucco che invecchiano il contorno bocca

Per chi ha rughe del contorno labbra, ci sono alcuni errori che aggiungono anni in un attimo. Una piccola checklist da tenere sullo specchio: usare fondotinta in polvere o compatti molto coprenti su tutta la zona baffetti, spolverare cipria ogni volta che si ritocca il rossetto, senza prima rimuovere il prodotto accumulato, disegnare una matita molto più scura del rossetto, con contorno rigido e geometrico, scegliere tinte labbra liquide ultra opache che seccano e segnano ogni linea, indossare nude troppo spenti o grigiastri che cancellano le labbra e fanno risaltare solo le rughe, applicare gloss denso fino ai bordi quando il “codice a barre” è marcato e trascinare il correttore dentro le rughe del contorno bocca nel tentativo di riempirle.

Correggendo questi gesti e alleggerendo fondotinta e polveri proprio dove la pelle è più segnata, il trucco labbra dopo i 60 anni smette di lottare contro le rughe e comincia davvero a lavorare a vostro favore.