L'iconica silhouette dell'evidenziatore più famoso incontra il mondo del make-up in una collaborazione inaspettata. Nasce una collezione labbra in cinque tonalità, racchiuse in un packaging pop che strizza l'occhio a uno degli oggetti più riconoscibili di sempre

C'è chi lo ha usato per sottolineare le pagine dei libri di scuola, chi per mettere in evidenza le frasi più importanti e chi non ha mai smesso di tenerne uno sulla scrivania. STABILO BOSS è un piccolo cult della quotidianità, riconoscibile da sempre grazie alla sua forma inconfondibile e ai colori fluorescenti. Ma questa volta l'iconico evidenziatore salta dalla cartoleria direttamente al beauty case. A firmare questa incursione nel mondo della bellezza è KIKO MILANO, che insieme a STABILO presenta una collaborazione inedita dedicata alle labbra. STABILO x KIKO MILANO è la collezione che reinterpreta il design di STABILO BOSS MINI trasformandolo in un prodotto make-up dall'estetica giocosa; è un incontro tra due universi apparentemente lontani, quello della scrittura e quello del trucco, che trova nel colore il proprio punto di contatto. Perché evidenziare una frase o scegliere una nuance da indossare sulle labbra hanno qualcosa in comune: sono entrambi modi per esprimere la propria personalità.

STABILO x KIKO MILANO: cinque tonalità per lasciare il segno

Il prodotto al centro della collaborazione è il STABILO x KIKO MILANO Lip Mark(er), un lip marker dalla texture leggera e dal packaging ispirato alla forma dell'iconico evidenziatore. La coprenza è modulabile e la punta obliqua è progettata per svolgere due funzioni: il lato piatto permette di applicare il colore sulle labbra, mentre il bordo più sottile consente di definirne il contorno con maggiore precisione. Una soluzione pensata anche per realizzare diverse combinazioni di colore e giocare con il trucco. Le tonalità disponibili sono cinque e i loro nomi richiamano, con una certa ironia, il mondo della scrittura: Fine Print, un marrone; Afterthought, un malva; Don't Quote Me, un arancione; On My Radar, un rosso; e Pink(er), un fucsia. Una palette che spazia dai colori più classici a quelli più accesi, lasciando spazio a interpretazioni diverse del make-up labbra. E per chi non sa scegliere, c'è anche una sorpresa da collezione, STABILO x KIKO MILANO Gift Set, che racchiude tre lip marker diversi. Un'idea da regalare o da regalarsi per avere sempre a disposizione nuove possibilità di colore e creatività.

La collezione è disponibile nei negozi in Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito e online.