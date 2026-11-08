Morbidi, luminosi e irresistibilmente chic: gli abiti in velluto tornano protagonisti del guardaroba autunno-inverno. E no, non serve aspettare Natale per indossarli!



C'è qualcosa nel velluto che riesce a conquistarci ogni volta, siete d'accordo? Sarà quella superficie morbida e leggermente cangiante, il modo in cui cattura la luce o quell'allure sofisticata che ci fa innamorare ogni volta. Fatto sta che, quando le temperature si abbassano, la voglia di indossare gli abiti in velluto torna puntuale. E noi, naturalmente, non abbiamo alcuna intenzione di opporci.

Un po' elegante, un po' aristocratico, questo tessuto ha attraversato epoche e tendenze senza perdere il suo fascino. Certo, durante il periodo delle festività diventa quasi un ospite fisso nei nostri guardaroba: basta pronunciare le parole Natale e Capodanno per immaginare subito un bel vestito in velluto nero o bordeaux. Ma relegarlo soltanto alle occasioni speciali sarebbe un vero peccato.

Gli abiti in velluto, infatti, possono accompagnarci ben oltre le cene di dicembre e i party di fine anno. Basta scegliere il modello giusto e giocare con gli accessori per renderli perfetti anche in altre occasioni.

Un vestito midi dalla linea essenziale, per esempio, è perfetto per il giorno con stivali al ginocchio e cappotto oversize. Uno slip dress, invece, si presta a interpretazioni più audaci con blazer dal taglio maschile e décolleté.

E poi c'è la questione dei colori. Il nero resta un grande classico, impossibile da sbagliare, ma non è certo l'unica tonalità da prendere in considerazione. Verde bosco, bordeaux, blu notte e marrone cioccolato sono alternative altrettanto affascinanti, capaci di esaltare ancora di più la profondità e i riflessi del tessuto. Per chi ama osare, non mancano nemmeno versioni colorate e nuance più luminose.

Insomma, il velluto è uno di quei tessuti che fanno gran parte del lavoro al posto nostro. Anche quando non abbiamo voglia di pensare troppo al look, basta indossare il vestito giusto, aggiungere un paio di scarpe speciali e il gioco è fatto.

Se stavate cercando un buon motivo per cedere al fascino del velvet dress, eccolo: abbiamo selezionato alcuni dei modelli più belli della stagione. E preparatevi, perché scegliere un solo preferito potrebbe rivelarsi più difficile del previsto!

Abiti in velluto: i modelli più belli da mettere in wish list

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