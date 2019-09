Nero profondo, l'eyeliner opaco è il prodotto ideale da scegliere per un risultato d'effetto e a lunga durata, adatto ogni giorno

Extra mat, dal colore intenso rende ogni look grintoso e deciso: l’eyeliner opaco è sempre un trend make up e dopo le passerelle conquista anche le strade. In sfilata infatti con i suoi tratti netti e spigolosi ha inaugurato il grafismo allungando lo sguardo all’infinito.

Volete provarlo? Grazia.it ne ha selezionati 13 dal tratto marcato e dark.



Perché l’eyeliner opaco



La differenza con quello tradizionale? Nella resa: questo infatti disegna un tratto mat, opaco appunto, come un pennarello nero, per questo richiama alla mente il punk-rock. Nulla a che vedere quindi con l’altra versione, più lucida e adatta per un look anni Cinquanta che finisce con una coda all’insù.

Grafismo a parte, l’eye-liner opaco solitamente è però più consigliato per differenti motivi: la sua resa lo rende adatto a tutti i colori naturali e anche quando si è un po’ stanche perché, non riflettendo la luce, non ne sottolinea i segni.

È un tratto “meno impegnativo”, perfetto anche per il look di giorno e si presta all'abbinamento sia con gli ombretti shimmer che con quelli opachi; tendenzialmente è molto duraturo e può disegnare anche look molto morbidi quindi è versatile.

Infine non è molto appariscente a meno che non si decida di sperimentare.