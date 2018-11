Grafici, vagamente futuristici, adatti per chi ama essere fuori dalle righe: gli eyeliner colorati sono ideali per la nuova stagione in arrivo

Non solo nero: rosa, blu, verde smeraldo, giallo e anche rosso. Con gli eyeliner ci si può sbizzarrire, una semplice riga colorata e il gioco è fatto! A matita o liquido, l’importante è osare questa stagione, scegliendo il colore in base all’umore o al proprio look.



Stefano Tambolla, Global Make Up Artist di Urban Decay racconta i pregi di un eyeliner super colorato.

Prima di tutto, perché scegliere tonalità diverse dal nero?



È perfetto se si punta a un look non convenzionale e si vuole abbandonare per un po’ il classico nero. Inoltre, il tocco di colore è perfetto siain l’estate e ora anche durante la stagione fredda; nella scelta bisogna tenere a mente che la nuance dovrebbe essere sempre abbinata al colore degli occhi.





Qualche idea su come indossare questo trend di stagione?



Un’applicazione divertente può essere quella di usare prima dell’eyeliner una matita di un tono più chiaro dell’eyeliner sfumandola. Sopra la matita si può mettere poi l’eyeliner così da creare un effetto tridimensionale. Oppure un altro trend del momento è quello di stratificare l’eyeliner uno sopra l’altro: per esempio fucsia con arancione, blu elettrico e azzurro.

Informazioni pratiche: come si scelgono, come si abbinano e dove si stendono?



Se parliamo di colori, l’occhio marrone è perfetto con il viola, l’oro, il rame e il verde. Se l’occhio invece è verde sarebbe meglio optare per una nuance della stessa tonalità dell’iride oppure un blu shocking. Infine gli occhi azzurri vanno abbinati a nuance verdi ed arancioni.





Riguardo alla stesura, invece, bisogna guardare la forma dell’occhio: se tende leggermente verso il basso, l’eyeliner dovrà essere steso con la codina verso l’alto alla base della palpebra così da alzarlo. Se invece l'occhio è tondo o allungato, va ingrandito tracciando una linea sottile che però non deve arrivare fino alla tempia.







Per chi vuole invece osare di più, gli eyeliner glitter si possono usare anche solo sulla rima inferiore.

Si indossano assieme ad altri prodotti o è meglio da soli?



Non può mai mai mai mancare mascara!!! Alleato ideale dell’eyeliner, è perfetto perché più le ciglia sono lunghe e folte meglio risalterà la riga. In abbinamento, un tocco di gloss e labbra super nude per non esagerare col make up visto che si punta tutto sullo sguardo.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Mondadori Photo