Nuance intense e brillanti per il make up delle Feste 2018. Ecco il meglio delle collezioni make up di Natale

Il make up Natale 2018 è prezioso, scintillante e ad alto tasso di glamour.

Le collezioni in edizione limitata make up per le Feste puntano infatti i riflettori su beauty look shimmer, glitterati, perlescenti e cangianti, in netto contrasto con dettagli assolutamente opachi.

Dalle proposte per Natale e Capodanno Chanel, Dior, Ysl, Guerlain, Kiko, Pupa e Nars - solo per citarne alcune - trovate quella che fa per voi con i migliori rossetti, illuminanti, ombretti e smalti del momento per un make up da sogno.

Artwork: Elisa Costa