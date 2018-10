Tre beauty look dalla collezione trucco Le Mat de Chanel per tre ragazze speciali: Virginia Varinelli, Carlotta Rubaltelli e Claudia Ciocca

Lucia Pica, Global Creative Make up & Colour Designer per Chanel, porta alla massima potenza il trend opaco nella collezione trucco Apotheosis Le Mat de Chanel. Colori pieni, saturi e vellutati.

La boutique fragrance & beauty di Roma di via del Babuino, ha riaperto le porte all'insegna dell'unione delle anime fashion e beauty di Chanel. Gli interni raccontano i codici estetici della Maison in una miscela sofisticata di toni in contrasto come il bianco e il nero mentre gli spazi sono raccontati attraverso un uso sapiente della luce soffusa e di materiali iconici come le lacche e il bouclè.

Lo spazio ci ha accolto per far interpretare alle influencer e content creator Virginia Varinelli, Carlotta Rubaltelli e Claudia Ciocca la collezione trucco, il nuovo mascara Le Volume Révolution e gli ultimi nati, i rossetti Rouge Allure Liquid Powder.







Apotheosis Le Mat de Chanel: il video con Virginia, Carlotta e Claudia

Virginia ha scelto un beauty look naturale effetto velvet partendo dagli ombretti Les Quatre Ombres n. 308 Clair-Obscure, perfetti per creare una cornice adatta ed esaltare il colore dei suoi occhi. Lo Stylo Ombre et Contour n. 12 Contour Clair applicato sulla palpebra superiore sottolinea lo sguardo. Sulle labbra Rouge Allure Ink nella tinta pescata Serenity.

Labbra in primo piano per Carlotta: base uniforme per il viso, occhi evidenziati con Stylo Ombre et Contour n. 14 Contour Graphique, un blu scuro effetto velluto elegantissimo e grafico. Sulle labbra il contorno è disegnato in modo preciso grazie a Le Rouge de Crayon de Couleur Mat n. 267 Impulsion. Il rossetto Rouge Allure Liquid Powder n. 960 Avant-Gardiste, un rosso dark intenso, accende il volto e diventa protagonista.





Claudia ha puntato sull'intensità optando per un beauty look deciso. Smokey eyes effetto drama con Les Quatre Ombres n. 312 Quiet Revolution, i colori sono miscelati sulla palpebra in modo da enfatizzare la profondità degli occhi. Il rossetto Rouge Velvet Extreme, nella tinta Extreme, completa con un tocco di audacia il trucco.

Scoprite tutta la collezione Apotheosis Le Mat de Chanel!

ph.: Michele Giannantonio

Video: Michele Giannantonio / Pitch: Virginia Varinelli, Daniela Losini, Michele Giannantonio

Artwork: Simona Rottondi

Special thanks to all the Chanel Team <3