Che cos'è una cipria illuminante? Vi spieghiamo perché dovreste inserirla nella vostra make up routine e i prodotti top da provare

Avete mai provato a utilizzare la cipria illuminante?

Di primo acchito potrebbe sembrarvi un controsenso, ma in realtà si tratta di un prodotto molto utile quando si vuole dare luminosità alla base viso senza ricorrere a un effetto discoball.

La cipria illuminante dà un tocco finale al vostro make up (viene infatti anche definita finishing powder) donando un finish levigato, luminoso, flawless e assolutamente radioso.

Come dice il nome, non si tratta della classica cipria che regola l'eccesso di sebo per contrastare la lucidità.

Dona però un aspetto setoso, minimizza le imperfezioni e ha un effetto anti stanchezza. Come? Grazie a micro-particelle in grado di riflettere la luce con discrezione, si tratta dell'effetto soft focus.

Di norma la cipria illuminante ha una texture molto sottile che non fa strato e può essere applicata su tutto il viso con un grande pennello morbido. Se volete evitare un risultato troppo dewy, applicatela soltanto sui punti luce con movimenti ampi e leggeri.



Naturalmente, l'effetto perlescente differisce da prodotto a prodotto.

Ci sono ciprie illuminanti poco perlate adatte anche per le pelli miste o per chi vuole un effetto molto discreto da sfoggiare durante il giorno. Altre - pur restando comunque più delicate rispetto al classico illuminante - donano un flash di luminosità molto d'effetto per un make up da sera.

Abbiamo selezionato per voi le migliori da provare.

Una cipria multi-colore correttiva del colorito con un effetto sia matte che illuminante a seconda della zona che utilizzerete. Minimizza l'aspetto dei pori e lascia la pelle radiosa.



Una texture confortevole in cream to powder dai riflessi delicatamente dorati. È piuttosto perlescente, applicatela su zigomi, tempie, ponte del naso, arco di cupido e centro del mento.



Ogni sfumatura ricrea una particolare luce sul viso. Dona un effetto levigato e un finish delicatamente setoso, ma non lucido.



La versione illuminante della cipria cult per fissare il make up. Per chi ricerca un prodotto che garantisca la durata impeccabile del trucco per 12 ore ma con un finish luminoso.



Le micro-particelle luminose distendono i tratti e rendono meno visibili le imperfezioni, come pori dilatati e linee d'espressione.



Per un effetto bonne mine e un incarnato healthy glow, è un prodotto ibrido tra cipria, illuminante e bronzer. Il segreto della pelle effetto "filtro Instagram".



Ha un effetto perfezionatore sui pori dilatati grazie all'effetto blur e soft focus, ottima per foto e riprese video.



Credits Ph.: Mondadori Photo