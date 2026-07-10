Da Schiaparelli a Dior, passando per il debutto di Pierpaolo Piccioli da Balenciaga, il nostro recap delle sfilate alta moda che hanno animato Parigi durante la settimana dell'Haute Couture Autunno 2026





La calda estate parigina ha visto impennarsi le temperature in passerella con la settimana dedicata alle sfilate Haute Couture Fall 2026.

L’immancabile appuntamento con l’alta moda, andato in scena dal 6 al 9 luglio, ha visto dominare come da tradizione la vena più creativa e libera dei migliori designer e stilisti del panorama contemporaneo.

Questa stagione, messa alla prova dalle temperature da record, si è distinta per alcuni attesi debutti e per altrettante conferme: hanno sfilato per la prima volta l'alta moda di Balenciaga sotto la direzione creativa di Pierpaolo Piccioli e quella di Jean Paul Gaultier, che ha affidato il proprio nome al designer Duran Lantink; hanno riconfermato il loro ruolo, invece, Jonathan Anderson da Dior e Matthieu Blazy da Chanel, alle prese con la seconda, e vincente, prova couture.

Torna in passerella anche Armani Privé, forte di una nuova e ben acclamata direzione dopo la scomparsa del suo padre fondatore.

Ma questo appuntamento parigino non è stato costellato solo da grandi nomi, perché a catturare grande attenzione è stato un brand relativamente emergente.

Ve lo raccontiamo nel dettaglio di seguito, nel nostro tradizionale recap dei momenti più memorabili di questa settimana Haute Couture Fall 2026.



Schiaparelli e i materiali che non ti aspetti

Schiaparelli Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Courtesy of Schiaparelli

Come ormai da tradizione, ad aprire il calendario con il primo show ci pensa Schiaparelli. Per questa collezione Daniel Roseberry racconta candidamente di aver, dopo la precedente sfilata, "perso" l'ispirazione e di aver sperimentato inizialmente una sensazione di vuoto. Un vuoto salvifico, perché è in esso che, ha argomentato Roseberry nelle note che hanno accompagnato la sfilata, è riuscito a trovare la chiave giusta per generare qualcosa di inedito.

Schiaparelli Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Courtesy of Schiaparelli



La collezione, intitolata The Abyss, rimane legata all'immaginario surrealista di Elsa Schiaparelli. «Il Surrealismo di Elsa Schiaparelli non è mai stato una fuga dalla realtà, bensì un modo per rivelare realtà inesprimibili e inspiegabili» sostiene Roseberry, che ha rivelato queste realtà attraverso la scelta di materiali apparentemente lontani dal mondo della couture, come lattice e silicone, lavorati però secondo le più nobili tecniche sartoriali. Perché, sempre rifacendoci alle sue parole, «il vero lusso della couture non è la materia, ma le mani che la lavorano».



Schiaparelli Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Courtesy of Schiaparelli

Il nome della stagione? Standing Ground

Standing Ground Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Getty Images

Per Michael Stewart, creativo irlandese fondatore nel 2022 del marchio Standing Ground, l'arrivo sulle passerelle dell'alta moda parigina è un desiderio che si avvera. Il suo debutto couture è infatti una tappa prefissata, attesa a lungo e affrontata con enorme successo.

Standing Ground Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Getty Images

Ha raccolto infatti molte lodi la collezione Autunno-Inverno presentata, fatta di forme scultoree e contrasti cromatici originali. In questa, il designer vincitore del premio Savoir-Faire all'edizione 2024 dei LVMH Prize, racchiude citazioni alla sua terra, l'Irlanda, e alle sue tradizioni, culminate nell'abito da sposa indossato da Kristen McMenamy per chiudere lo show: un lungo bianco in pizzo irlandese realizzato a mano, operazione che ha richiesto nove mesi di lavoro e ben 26 artigiani dedicati.

Standing Ground Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Getty Images

Dior e Jonathan Anderson, un idillio che funziona

Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Getty Images

Sembra andare a gonfie vele l'unione tra Dior e Jonathan Anderson e, a osservare la collezione Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27 viene da dire che non potrebbe certo essere altrimenti. Ispirandosi all'arte di Lynda Benglis, una delle figure che più hanno influenzato il suo percorso creativo, Anderson porta in passerella forme scultoree e organiche attraverso plissé metallici, pizzi che evocano il mondo naturale, borse che prendono le sembianze di cactus e altri elementi naturalistici.

Chanel Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Getty Images

Tra silhouette che omaggiano i grandi pezzi della Maison, come la Bar jacket, spuntano maxi ventagli pensati per valorizzare l'artigianato indiano del XVIII secolo, in un dialogo tra culture e tradizioni.

Chanel Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Getty Images

In passerella sale poi un abito bianco, l'abito da sposa che è quasi un must della couture, e subito la mente dei più torna, dalla magica dimensione in cui era stata trasportata, ai giorni nostri. Precisamente alle nozze di Taylor Swift e ai rumors che vogliono sia stato proprio Anderson a realizzare per lei l'abito da sposa per il sì a Travis Kelce. E in tanti si sono chiesti se quello visto in collezione potesse essere simile al suo.

Chanel Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Getty Images

Matthieu Blazy trasforma l'heritage Chanel in una fiaba

Chanel Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Getty Images

L'aveva già fatto al debutto e ora, per la nuova stagione, Matthieu Blazy non resiste a trasportare nuovamente lo spettatore in una vera e propria fiaba. In una cornice fatta di maxi fiori, ispirati ai lavori dell’artista Joël Blanc, noto per le sue performance di pittura dal vivo, sfilano gli elementi che hanno reso Chanel riconoscibile sin dai tempi della sua fondatrice.

Chanel Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Getty Images

Come abbiamo imparato a osservare dal suo debutto, anche in fatto di ready to wear, i codici della maison vengono però calati nella contemporaneità con assoluta disinvoltura.

Così tailleur e abiti fluidi che scivolano sul corpo si alternano a silhouette anni Trenta, evidenziando una impareggiabile cura per il dettaglio.

Chanel Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Getty Images

Negli accessori, come borse e scarpe, questa attenzione emerge ancor di più attraverso lavorazioni minuziose, tacchi scultura e piccolissime clutch che abbandonano la loro funzionalità per diventare veri e propri gioielli da indossare.

Chanel Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Getty Images

Chanel Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Getty Images

L'eroina contemporanea di Zuhair Murad non si arrende



Zuhair Murad Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Courtesy of Zuhair Murad

La resa non è un'opzione: sulla passerella Haute Couture Autunno-Inverno 2026 di Zuhair Murad sale un'eroina che rimane potente e ferma, nonostante il mondo che la circonda stia palesemente cadendo a pezzi. Ha standing e bellezza, forza e potenza e le indossa attraverso forme e colori che sembrano assumere il ruolo di una magica corazza.

Zuhair Murad Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Courtesy of Zuhair Murad

La donna di Murad ha spalle larghe, coperte di piume che ritroviamo anche nelle lunghe mantelle dal sapore regale. Non mancano cristalli, ricami floreali e fiocchi in velluto a tradirne femminilità e grazia, a dare evidenza del suo sapersi emozionare pur continuando a lottare.

Zuhair Murad Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Getty Images

I colori della notte nel Boudoir di Armani Privé

Armani Privé Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Courtesy Press Office

Silvana Armani dischiude le porte di un ambiente intimo e personale, in cui ogni donna può vivere il suo tempo riscoprendo il piacere del vestirsi. Si chiama Boudoir la collezione Haute Couture Autunno-Inverno 2026 di Armani Privé, e da questo nome che evoca un luogo privato e personale, tesse un racconto fatto di sfumature scure e avvolgenti.





Armani Privé Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Courtesy Press Office

Toni di blu, di grigio antracite e di bordeaux caratterizzano le creazioni, che si muovono su due dimensioni: quella più sartoriale fatta di completi giacca e pantalone, e quella più couture nel senso stretto, fatta di abiti sofisticati che puntano su bagliori e dettagli ammalianti.

Armani Privé Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Courtesy Press Office

La prima prova couture di Piccioli da Balenciaga

Balenciaga Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Getty Images

La stagione Autunno-Inverno 2026 è quella che ha visto il tanto atteso debutto della visione Haute Couture di Pierpaolo Piccioli per Balenciaga. Un racconto, quello andato in scena sotto un caldo sole estivo, che ha saputo unire al meglio l'approccio di Cristóbal Balenciaga a quello, contemporaneo, dell'ex creativo di Valentino.

Balenciaga Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Getty Images

Precisione chirurgica, attenzione alle linee, volumi che sorprendono seppur mantenendo uno straordinario ordine: in passerella sale l'incontro tra i due creativi ed è fatto di piume, di petali e di quello che Piccioli sa dosare come pochi altri (se non nessun altro), il colore.

Balenciaga Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Getty Images

Accenti vibranti, accostamenti difficili anche solo da immaginare e che, come da prassi, si traducono in qualcosa di armonico, che nutre di bello lo sguardo di chi osserva. Una bellezza che va in scena anche dal punto di vista emozionale e umano nel finale: un momento condiviso dal creativo di Nettuno con tutto il team che ha lavorato alla collezione.

Balenciaga Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Getty Images

Balenciaga Haute Couture Autunno-Inverno 2026.

Credits: Getty Images