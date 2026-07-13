Sulla scia dei viral beauty di TikTok, Diptyque rilancia Citronella & Geranio: uno spray corpo estivo profumato che promette di allontanare le zanzare.

Il Citronella & Geranio di Diptyque, lo spray antizanzare che sembra un profumo di nicchia e impazza su TikTok, è tornato in edizione limitata come uno dei pezzi più desiderati dell’estate beauty.

Perché, ammettiamolo, gli spray antizanzare classici spesso hanno un odore aggressivo e formule a base di DEET che non tutte vogliono usare ogni sera in città. Qui entra in scena lo spray corpo Diptyque antizanzare: un body mist che profuma di agrumi e fiori e che, grazie agli oli essenziali, aiuta anche a tenere lontane le zanzare. Ma fino a che punto può sostituire lo spray “tossico” tradizionale?

Cos’è lo spray corpo Diptyque di cui tutti parlano

Citronella & Geranio è uno spray corpo estivo da 100 ml della collezione limitata Diptyque. La bottiglia è quella tipica del brand, ma vestita con un motivo grafico a mosaico, da esibire sul vanity e non da nascondere in fondo al beauty.

La formula è un’acqua profumata per il corpo con oli essenziali di citronella/lemongrass, geranio, eucalipto limone e fiori d’arancio. L’effetto sulla pelle è quello di una bruma leggera, fresca, che lascia un velo agrumato-floreale luminoso, molto diverso dall’odore “chimico” degli antizanzare da farmacia.

Sul sito del marchio e nei retailer italiani viene descritto come spray corpo estivo con oli essenziali “noti per aiutare ad allontanare le zanzare”. In pratica, un 2 in 1: profumo soft da giorno e piccolo scudo olfattivo contro gli insetti.

Botanici vs spray chimici: cosa c’è davvero dentro

Il punto forte dello spray corpo Diptyque antizanzare è la miscela di oli essenziali. Molte piante aromatiche producono sostanze che gli insetti trovano sgradevoli, e qui entrano in gioco tre protagonisti.

La citronella (o lemongrass) contiene i famosi composti “citronellati”, usati da decenni in candele, lozioni e spray repellenti. Il geranio, altro classico dei balconi estivi, sviluppa molecole che interferiscono con il “radar” olfattivo delle zanzare, rendendo più difficile localizzare la nostra pelle. L’eucalipto limone, da cui si ottiene il Citriodiol, è considerato dagli esperti una delle alternative botaniche più interessanti ai repellenti sintetici.

Tutto questo non trasforma però il body mist in un insetticida. Gli oli essenziali creano una sorta di barriera olfattiva: il nostro odore naturale viene mascherato e, per le zanzare, diventiamo meno appetibili. Risultato: meno punture, soprattutto in contesti a bassa “pressione di zanzare”, come una cena in terrazza o un aperitivo al mare.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i repellenti cutanei registrati a base di DEET o icaridina restano lo standard nelle aree dove circolano malattie come Dengue o malaria. I botanici funzionano, ma in genere per un tempo più breve e con una protezione meno “blindata”, quindi richiedono riapplicazioni frequenti e non sono pensati per i viaggi tropicali.

Quando usarlo, per chi è adatto e come integrarlo nel rituale estivo

Citronella & Geranio è prima di tutto un cosmetico profumato, non un presidio medico. Tradotto: perfetto per le serate in città, i week-end in campagna, le vacanze al lago o al mare in Italia, dove il problema principale sono prurito e fastidio, non le malattie trasmesse dalle zanzare.

Per chi ha la pelle sensibile o non sopporta l’odore dei repellenti classici, una formula agli oli essenziali ben bilanciata può essere una buona opzione. Detto questo, gli oli essenziali restano attivi: se siete incinte, in allattamento o volete usarlo su bambini molto piccoli, la mossa più prudente è chiedere prima al medico o al pediatra.

Come si usa al meglio? Dopo la doccia, potete creare un piccolo rituale Diptyque: gel detergente corpo Citronella & Geranio, doposole in gel-latte con la stessa fragranza e, come ultimo gesto, generose vaporizzazioni dello spray su braccia, gambe, caviglie, scollatura e dietro le ginocchia. All’aperto, si può completare con la candela Citronelle sul tavolo e le spirali di incenso di design al posto dei soliti zampironi.

Quanto dura l’effetto? Dipende da quanto sudate e da quante zanzare ci sono, ma in linea di massima conviene riapplicare ogni due-tre ore nelle serate “impegnative”. Se prevedete una notte in risaia, forse non è il prodotto giusto come unica difesa.

E se lo spray Diptyque è esaurito? Alternative naturali (meno chic ma valide)

Essendo un’edizione limitata, lo spray corpo Diptyque antizanzare tende a sparire in fretta dal sito ufficiale e dalle boutique. Se quando arrivate voi è già sold out, niente panico: il mondo dei repellenti botanici si è fatto molto più interessante.

In erboristeria e farmacia trovate spray corpo naturali a base di miscele simili di citronella, geranio, eucalipto limone, lavanda o tea tree, spesso con certificazioni bio e formule pensate anche per la famiglia. Sono meno instagrammabili sul comodino, ma puntano sulla stessa logica: profumo gradevole per voi, sgradito per le zanzare.

La differenza principale rispetto a Diptyque? L’esperienza sensoriale e il posizionamento. Citronella & Geranio è un piccolo lusso da 54 euro che fa da ponte tra profumeria e protezione, perfetto se volete qualcosa che vi faccia sentire in vacanza in campagna anche nel cortile di città. Gli altri spray botanici sono alleati più democratici, spesso con claim specifici su bambini e pelli delicate.

La scelta, come sempre, dipende da dove andrete, da quanto vi pungono di solito le zanzare e da che tipo di “compromesso” siete disposte a fare tra glamour e protezione hard core. In ogni caso, l’era dello spray antizanzare triste e puzzolente sta decisamente tramontando.