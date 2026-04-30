La nuova Bestseller list di TikTok arriva in Italia e svela i libri più letti e condivisi dalla community BookTok: ecco i titoli

Scegliere un nuovo libro da leggere dovrebbe essere un piacere. E invece, sempre più spesso, si trasforma in una specie di limbo: passiamo minuti (a volte ore) a scorrere titoli, leggere trame, salvare consigli che poi dimentichiamo.

Abbiamo mille opzioni e, proprio per questo, nessuna che ci convinca davvero.

È qui che entra in gioco qualcosa di diverso. Non una classifica tradizionale, né il classico passaparola tra amici, ma la nuova classifica firmata TikTok: una selezione che non segue le regole dell’editoria, ma quelle (molto più imprevedibili) delle persone.

Parliamo della Bestseller list, nata da #BookTok e ora arrivata anche in Italia. Non è solo una classifica: è il riflesso di un modo diverso di scoprire i libri, più spontaneo, più condiviso, decisamente più vicino alla nostra quotidianità digitale.

**Qui tutti i nostri consigli sui migliori libri da leggere**

Quando è TikTok a dirci cosa leggere

Non è solo una tendenza social: è un fenomeno culturale ed economico.

Secondo i dati diffusi dalla piattaforma, nel 2025 in Italia sono stati venduti 3,3 milioni di libri trainati da #BookTok, per un valore di 41,4 milioni di euro. A livello europeo, i numeri sono ancora più impressionanti: oltre 50 milioni di copie vendute, per un fatturato di 800 milioni di euro.

La nuova Bestseller list di TikTok raccoglie ogni mese i titoli più amati e condivisi dalla community. Non una semplice classifica, ma una fotografia reale dei gusti dei lettori contemporanei, costruita grazie agli insight della piattaforma e ai dati di vendita di NielsenIQ BookData.

E la novità non si ferma qui: i libri presenti nella Bestseller list saranno segnalati anche nelle librerie italiane con adesivi ufficiali #BookTok, rendendo ancora più immediato il passaggio dal digitale allo scaffale.

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Romance, serie e autrici italiane: ecco quali i libri da leggere consigliati da TikTok

Guardando alla prima Bestseller list italiana, emerge un trend chiaro: il romance domina. In tutte le sue forme, dal contemporaneo al fantasy, è il genere più amato dalla community. Non è un caso che autrici come Felicia Kingsley e Hazel Riley compaiano con più titoli in classifica.

Accanto a loro, spicca anche il successo del cosiddetto “romantasy”, un mix tra romance e fantasy che sta conquistando sempre più lettori. Serie come quelle di Rebecca Yarros — con titoli come Fourth Wing e Iron Flame — confermano questa tendenza.

Ma il dato forse più interessante riguarda il mercato italiano: ben 13 titoli su 20 sono firmati da autrici italiane. Un segnale forte che racconta come #BookTok non sia solo un fenomeno globale, ma anche un ecosistema locale vivace e competitivo.

La Bestseller list di TikTok diventa così qualcosa di più di una guida alla lettura: è uno specchio dei gusti di una nuova generazione di lettori, più influenzata dai contenuti condivisi che dalle logiche editoriali tradizionali.

E, soprattutto, è uno strumento immediato per chi si chiede semplicemente: “Che libro leggo adesso?”. La risposta, oggi, potrebbe arrivare direttamente dallo scroll.