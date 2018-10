Tornate bambine con i calendari dell'Avvento beauty 2018: ecco quelli da non perdere, da regalare e regalarsi

Siete alla ricerca del perfetto calendario dell'Avvento beauty 2018? Ecco per voi le proposte più belle con sorprese make up, skincare e profumi per un Natale da sogno.

I calendari dell'Avvento beauty sono ormai un must have delle festività.



Spesso a prezzo speciale, consentono di regalare o regalarsi prodotti di bellezza di lusso creando ogni giorno un momento speciale dedicato a sé durante l'apertura delle caselle.





Cosa si trova all'interno di un Calendario dell'avvento beauty?





Rossetti, mascara, profumi, smalti, shampoo, accessori e beauty device da non perdere, per creare beauty case completi per ogni esigenza.

Tra le novità imperdibili di quest'anno ci sono senza dubbio il calendario dell'Avvento Sephora, quello low cost di Essence, ma anche quello di Nyx Professional Make Up, Lancome, Mac Cosmetics, L'Occitane, Nuxe, Nars e molti altri ancora.

Trovate il vostro preferito e tornate bambine sfogliando la gallery.

Artwork: Elisa Costa - Credits Ph.: freestocks.org on Unsplash