Sul primo red carpet della stagione dei premi, AnnaSophia Robb ha messo da parte l’eyeliner nero e ha acceso i riflettori su un pervinca morbido che promette di diventare il nuovo must.

Alla 17ª edizione dei Governors Awards, andata in scena al Dolby Theatre di Hollywood, molti hanno guardato agli abiti. Gli addetti ai lavori, però, hanno fissato una sottile riga colorata sugli occhi di AnnaSophia Robb.

In abito lungo nero di Dior, con dettagli in pizzo, l’attrice ha scelto di spezzare il classicismo con un eyeliner colorato pervinca: un blu lilla chiarissimo, delicato ma abbastanza deciso da sostituire il solito tratto nero.

Perché l’eyeliner pervinca di AnnaSophia Robb detta il nuovo codice del nero

Il make-up artist delle celeb Allan Avendaño ha creato una sorta di eyeliner ombretto: una wing pervinca morbida e leggermente sfocata, visibile solo quando l’attrice sbatte le ciglia. L’ha abbinata a ciglia a ventaglio e a un incarnato «hazy», luminoso ma leggerissimo.

«Era un abito nero lungo con dettagli in pizzo, quindi abbiamo scelto qualcosa di romantico e fresco con un tocco di fantasia», ha spiegato Avendaño alla stampa. L’obiettivo era far risaltare il carattere solare di AnnaSophia, senza appesantire il look.

Per costruire quell’aura romantica, l’attrice ha condiviso con il team immagini anni Settanta di Virna Lisi sul set e scatti di passerella anni Novanta di Kate Moss. Il risultato è un trucco vintage nell’ispirazione ma ultra contemporaneo nell’uso dell’eyeliner colorato.

Base fresca, guance color lampone e labbra rosa trasparenti tengono gli occhi al centro della scena e rendono portabile anche un colore inusuale come l’eyeliner pervinca.

Come ricreare l’eyeliner pervinca del red carpet

Per provare l’eyeliner colorato pervinca non serve avere la trousse di una star. Con qualche ombretto blu, un blush freddo e gli strumenti giusti, il look di AnnaSophia diventa sorprendentemente replicabile.

Step 1: preparare una base luminosa ma leggera

Partite da una skincare idratante, meglio se con texture leggere che lascino la pelle rimpolpata ma non unta. Poi applicate un fondotinta glow a coprenza media, solo dove serve, più correttore mirato su occhiaie e piccole imperfezioni.

Un tocco di bronzer morbido sotto gli zigomi e sulle tempie e un blush in stick color lampone sulle guance ricreano quell’effetto «flushed» visto sul red carpet, lasciando comunque la pelle leggera e tridimensionale.

Step 2: creare il pervinca con ombretto e blush

Il pervinca di AnnaSophia non nasce da un classico eyeliner liquido, ma dalla miscela di un ombretto blu denim e di un blush rosa-lilla, proprio come ha fatto Avendaño. L’idea è ottenere un azzurro freddo e lattiginoso, quasi pastello.

Mescolate i due prodotti sul dorso della mano, poi prelevate il colore con un pennello angolato da eyeliner. Tracciate una riga sottile lungo la rima superiore e allungatela verso l’esterno, seguendo la direzione naturale dell’angolo dell’occhio.

Per l’effetto blurred, sfumate leggermente il bordo superiore con un pennellino pulito o un cotton fioc, senza toccare la parte a ridosso delle ciglia, che deve restare più intensa.

Step 3: definire lo sguardo senza perdere leggerezza

Per dare struttura allo sguardo, Avendaño ha eseguito un tightlining nero lungo la rima interna superiore. È una riga sottilissima tra le ciglia che quasi non si vede, ma fa apparire la base più piena.

Completate con generose passate di mascara nero sulle ciglia superiori e inferiori, insistendo soprattutto agli angoli esterni per enfatizzare la forma allungata creata dall’eyeliner colorato pervinca.

Step 4: sopracciglia, guance e labbra in equilibrio

Per non rubare la scena agli occhi, le sopracciglia restano naturali: riempitele con una matita sottile e fissatele con un gel trasparente. Sulle labbra, una matita nude più un balsamo rosato riprendono il mood fresco del look.

Eyeliner colorato al posto del nero: a chi sta bene il pervinca

Il pervinca è un ibrido raffinato tra blu e lilla, con una punta di grigio che lo rende meno duro del nero e più interessante del marrone. È uno dei colori più democratici dell’eyeliner colorato, perché illumina quasi tutte le iridi.

Occhi marroni e nocciola

Sugli occhi marroni e nocciola, molto diffusi in Italia, l’eyeliner pervinca crea un contrasto freddo che rende lo sguardo più profondo. Se vi piace osare, potete intensificarlo con una matita blu petrolio nella rima interna inferiore.

Sugli occhi verdi il pervinca gioca a contrasto con i pigmenti caldi dell’iride, facendoli risaltare subito. Potete abbinarlo a un tocco di matita prugna sfumata all’attaccatura delle ciglia inferiori, per un effetto sofisticato ma non troppo costruito.

Occhi azzurri e grigi

Su occhi azzurri e grigi, l’eyeliner colorato pervinca lavora per affinità: amplifica il tono glaciale dell’iride senza appiattirlo. In questo caso meglio tenere la riga molto sottile e vicina alle ciglia, lasciando che sia la luminosità a parlare.

La vera forza dell’eyeliner pervinca è proprio questa: aggiornare il gesto più classico del trucco occhi e renderlo cool, morbido e incredibilmente attuale.