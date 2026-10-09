Dopo anni dominati da blush rosa acceso, draping e guance effetto bambola, il beauty look cambia direzione. Si chiama anti-blush trend e non elimina davvero il prodotto più amato degli ultimi anni: lo rende semplicemente invisibile.

Per anni il blush è stato il protagonista indiscusso delle nostre trousse. Prima il ritorno delle guance bonne mine, poi il draping, il blush applicato fino alle tempie e infine le versioni extra pigmentate rese virali da TikTok. Oggi, però, qualcosa sta cambiando. Il nuovo fenomeno beauty si chiama anti-blush trend e, come suggerisce il nome, mette in discussione proprio il prodotto che ha dominato gli ultimi anni.

@danieledevitis_mua L’anti blush trend per me è qualcosa di molto familiare, ne parlo sempre ai miei corsi e c’è una teoria colorimetrica che certifica l’efficacia 👨🏻‍🔬 Guarda il video fino alla fine e se vuoi scoprire tutte le info sui miei corsi di make up scrivimi un messaggio💬 #antiblush #blushtrend #makeuptrend #mutedtones #trucco ♬ audio originale – Mietta 🌷

Attenzione però, ciò non significa rinunciare completamente al blush. Piuttosto, significa usarlo in modo diverso. Le guance non scompaiono, ma smettono di essere il centro dell'attenzione. Il colore si attenua, si fonde con l'incarnato e diventa quasi impossibile da individuare. L'obiettivo non è più sembrare truccate, ma apparire naturalmente luminose e fresche.

Che cos'è davvero l'anti-blush trend

Nonostante il nome possa trarre in inganno, l'anti-blush non è una dichiarazione di guerra al blush. È piuttosto una reazione agli eccessi degli ultimi anni. Se fino a poco tempo fa dominavano tonalità accese e applicazioni evidenti, oggi il colore si fa desaturato, delicato e quasi mimetico.

Le nuance preferite si allontanano dai rosa shocking e dai corallo vibranti per avvicinarsi a toni malva, nocciola, beige rosati e sfumature che ricordano le ombre naturali del viso. Il risultato è un effetto sofisticato e discreto che valorizza la pelle senza attirare immediatamente l'attenzione sulle guance.

La Milano Fashion Week conferma il ritorno del make-up invisibile

A sostenere questa estetica ci hanno pensato anche molte delle sfilate viste alla Milano Fashion Week. Nei backstage è emersa una chiara ricerca di naturalezza: pelli luminose, basi leggere e colore utilizzato con estrema parsimonia.

Da Alberta Ferretti si è parlato addirittura di un beauty look "shy", un trucco presente ma quasi invisibile, costruito attraverso trasparenze, luminosità e sfumature delicate. Anche altre passerelle hanno privilegiato incarnati freschi e autentici, dove il blush era presente ma applicato in modo talmente sottile da risultare quasi impercettibile.

La nuova idea di bellezza sembra infatti ruotare attorno a una pelle curata e credibile, capace di trasmettere vitalità senza ricorrere a colori evidenti o tecniche troppo costruite.

Il paradosso delle passerelle: più invisibile da una parte, più intenso dall'altra

Eppure la Milano Fashion Week ha raccontato anche un'altra storia. Mentre alcune maison abbracciavano la filosofia dell'anti-blush, altre sceglievano di esagerare volutamente.

Da Missoni, per esempio, il blush è tornato protagonista attraverso effetti "post-sun", guance arrossate e incarnati che evocano una giornata trascorsa all'aria aperta. In altri casi, il colore veniva applicato in modo più evidente proprio per diventare elemento narrativo del beauty look.

Questa apparente contraddizione racconta bene il momento che sta vivendo il make-up contemporaneo. Da una parte cresce il desiderio di autenticità e discrezione; dall'altra resta viva la voglia di giocare con il colore e di utilizzare il blush come strumento espressivo.

Più che una fine, è una nuova evoluzione

Forse parlare di "fine del blush" sarebbe eccessivo. Più realisticamente, stiamo assistendo a una sua evoluzione. Dopo anni in cui il prodotto era diventato il protagonista assoluto del viso, oggi torna a essere un dettaglio.

L'anti-blush trend non elimina il colore, ma lo rende più sofisticato. È un approccio che premia la leggerezza, la trasparenza e l'idea di una bellezza che non ha bisogno di dichiararsi apertamente. E se le passerelle ci hanno insegnato qualcosa, è che nel 2027 convivranno due anime opposte: quella delle guance quasi invisibili e quella delle guance volutamente esagerate. In mezzo, come spesso accade, c'è tutto lo spazio per interpretare il trend secondo la propria personalità.