Il balsamo labbra colorato idrata a fondo le labbra rivestendole al contempo di un sottile strato di colore. Scoprite i migliori da provare ora

I mesi più freddi portano con loro una serie di inconvenienti: tra questi sicuramente le labbra screpolate, che rendono difficile indossare rossetti e tinte labbra. Il balsamo labbra colorato è la soluzione ideale per idratare e nutrire a fondo le labbra disidratate, rivestendole allo stesso tempo di un sottile strato di colore.

Il balsamo labbra colorato è il prodotto ideale per le amanti del trucco naturale e leggero, e per ritocchi facili e veloci senza bisogno di uno specchio o dell'aiuto della matita labbra. Rossi, aranciati, pescati e color lampone: ce n'è per tutti i gusti.

Scorrete l'articolo e scoprite i balsami labbra colorati da provare per non rinunciare a colore e idratazione

Questo burro labbra impreziosito da burro di karité e cera di riso idrata a fondo la pelle secca e screpolata, lasciandola leggermente tinta e glossy.

La texture fondente di questo balsamo labbra idrata a fondo le labbra lasciandole leggermente tinte. Il packaging lussuoso lo rende un piccolo gioiello da borsetta.

Un burrocacao in stick dalla formula altamente idratante grazie all'altissima percentuale di ingredienti naturali. La sfumatura color mirtillo dona a ogni carnagione e aggiunge un tocco sofisticato al makeup.

Questo balsamo labbra colorato dalla nuance rosata avvolge le labbra creando un sottile strato di colore, mantenendole morbide e idratate.

Grazie all'altissima concentrazione di ingredienti naurali e ai pigmenti minerali questo balsamo labbra è ideale per le amanti del trucco soft e sofisticato.





Questo balsamo labbra è un vero e proprio prodotto cult: la sua formula ultra nutriente a base di burro di Karité e cere botaniche offre idratazione e un tocco di colore senza ungere le lebbra.

Facile e veloce da applicare, questo balsamo labbra colorato è perfetto da portare sempre con se per aggiungere colore e idratazione alle labbra on the go.

Questo balsamo labbra è un vero e proprio lusso beauty: impreziosito da cera di rose, burro di Karitè e vitamine scivola piacevolmente sulle labbra lasciandole morbide, idratate e leggermente profumate.





Leggermente colorato e deliziosamente profumato, questo balsamo labbra colorato a base di cera d'api, aloe vera e olio di girasole idrata e protegge a fondo le labbra.

Un balsamo labbra profondamente idratante che lascia le labbra morbide e protette, colorandole allo stesso tempo di un velo di tinta shimmer.

Credits Ph: Elisa Costa

Credits Ph: Getty Images