Il castano chiaro freddo per i capelli è una tonalità che torna a essere di tendenza. Ecco gli hair look più cool da copiare

Il castano chiaro freddo si aggiudica il titolo di colore più cool della nuova stagione autunnale. Elegante, naturale, è una tonalità passe-partout e facile da gestire. Vi spieghiamo perché.

Castano chiaro freddo: perché provarlo

Molto simile al castano cenere, è arricchito con una luminosità che si adatta perfettamente alle basi castane chiare (e anche scure). Questa sfumatura - come precisa il team di Jean Louis David - crea un riflesso freddo argentato che dà un finish freddo, glacé, sulla superficie. Consigliato alle castane naturali, in realtà può essere scelto anche da chi ha i capelli più chiari (per esempio, biondo scuro): basterà scurire la base naturale e poi creare i riflessi argentei.

Capello castano freddo: a chi è consigliato

Si tratta di un colore versatile ma non particolarmente consigliato alle carnagioni pallide perché tende a "sbiadirle": preferitelo, se avete una carnagione dorata o rosata oppure fate un leggero contouring usando la terra per dare un colore più caldo al vostro incarnato.

Gli hair look da provare: il caschetto

Se avete i capelli medi, scegliete di enfatizzare le schiariture sulla parte superiore. Potete mescolarle anche ad altre tonalità su consiglio del vostro parrucchiere di fiducia.

Gli hair look da provare: finish sleek

In cerca di un hairdo elegante? Provate a usare un gel e pettinare le lunghezze per creare un effetto wet.

Gli hair look da provare: i raccolti

Sui raccolti, il castano chiaro freddo è ancora più chic, soprattutto se le sfumature di colore sono realizzate nella parte più alta.

Gli hair look da provare: capelli lunghi mossi

Niente di meglio che puntare sulle sfumature per dare ancora più volume e movimento ai capelli mossi.

Gli hair look da provare: capelli lunghi

Il nostro consiglio: questa tonalità di castano valorizza moltissimo i capelli lunghi che cadono morbidi sulle spalle. Se adorate questo tipo di hair style, è il colore per voi!

