Siete ancora in dubbio su quale sia il sottotono della vostra pelle? Qui trovate tutti i metodi pratici per capirlo!

Sapere qual è il sottotono della propria pelle è una questione di fondamentale importanza quando si parla di bellezza. Ci permette infatti di capire quali sono i colori che più ci donano nel trucco, ma anche scegliere il fondotinta perfetto per noi o ancora decidere qual è il colore di capelli più adatto. Il tutto, per ricreare un effetto armonico che non stoni con i nostri colori naturali. Se, per esempio, avete sempre pensato che il rossetto rosso proprio non faccia per voi, può essere che finora abbiate scelto la tonalità dal sottotono sbagliato per la vostra pelle!

Qui è dove suggeriamo tutti i metodi più semplici e pratici per capire qual è il sottotono della vostra pelle ed evitare i passi falsi beauty più comuni.

Che cos'è il sottotono

Cerchiamo di fare chiarezza e sfatare qualche mito: non è affatto detto che chi ha la pelle abbia un sottotono freddo e chi ha la pelle scura un sottotono caldo! L'intensità del colore della pelle non ha nulla a che fare con il sottotono.

Il sottotono è la temperatura del nostro colorito e fa quindi riferimento a una gradazione in termini di calore e freddezza. Di conseguenza, una pelle scura può avere un sottotono freddo e viceversa.

Sottotono freddo, caldo o neutro

Sono tre i macrogruppi entro i quali possiamo racchiudere i vari sottotoni, anche se poi la realtà è molto più complessa e variegata rispetto a questa semplificazione. In linea di massima, però, intendiamo per sottotono freddo una maggioranza di toni rosati, per sottotono caldo una maggioranza di toni gialli e per sottotono neutro un bilanciamento piuttosto equilibrato di toni rosati e gialli.

Esistono poi i sottotoni pesca e olive, mentre per le carnagioni scure parliamo di una predominanza di toni rossi (sottotono caldo) o blu (sottotono freddo).

Come capire il sottotono della pelle con i metodi più utilizzati

Per capire qual è il proprio sottotono serve tanta pazienza, prove ed esperimenti. Poco alla volta imparerete ad "avere occhio" e capire quali colori si armonizzeranno al meglio con la vostra carnagione.

Esistono tuttavia dei "trucchetti" su cui fare affidamento, perlomeno per avere un'idea di massima, anche se nessuno di questi garantisce il 100% dell'accuratezza.

Il metodo del colore delle vene è sicuramente il più utilizzato. Consiste semplicemente nell'osservare il colore delle proprie vene. Se sono perlopiù bluastre significa che il vostro sottotono tende al freddo, se invece sono verdi dovrebbe tendere al caldo. Se non riuscite a stabilirne con certezza il colore potreste avere un sottotono neutro.

Esiste poi il metodo dei gioielli. Se vi donano maggiormente i gioielli in oro giallo avete molto probabilmente un sottotono caldo, se vi sta meglio l'oro bianco o l'argento dovreste avere un sottotono freddo.

Per avere qualche certezza in più, potete provare ad accostare al viso stoffe di diversi colori. Se vi donano di più i colori freddi avrete un sottotono freddo e viceversa.

Potete provare, infine, a fare il test del rossetto rosso. Sceglietene uno a base blu e uno a base aranciata. Se vi sta meglio il primo avrete un sottotono tenedenzialmente freddo e, viceversa, se vi sta meglio il secondo avrete un sottotono tendente al caldo.

È sempre utile, infine, provare diversi fondotinta dal sottotono diverso. Il fondotinta giusto per noi, e quindi in armonia con il nostro sottotono, deve sparire completamente nel nostro incarnato. Se quindi il fondotinta vi fa sembrare grigiastre è probabile che sia troppo freddo per voi, se viceversa vi conferisce un colorito troppo giallognolo potrebbe essere troppo caldo.

Non resta quindi che allenare l'occhio e avere la pazienza di provare, provare, provare!

Credits Ph.: Mondadori Photo