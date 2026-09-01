Quasi quarant’anni dopo, il trucco anni ’90 è di nuovo ovunque. Qui i 7 look iconici che nel 2026 potete sfoggiare senza effetto nostalgia fuori luogo.

Il trucco anni 90 torna a dominare le tendenze beauty. I segnali si sono moltiplicati: ombretto azzurro, rossetto marrone, sopracciglia sottili compaiono in passerella e nei feed.

Nel 2026 le ricerche Google per "labbra sfumate" sono cresciute del 300 per cento. Su TikTok l’hashtag "concealer lips" ha superato i 5,9 milioni di visualizzazioni. Insomma, quello che mettevate per uscire al liceo è diventato di nuovo desiderabile.

Perché i 90 sono tornati (e non è solo nostalgia)

Le tendenze vanno a cicli e gli anni ’90 sono perfetti per l’estetica di oggi: minimal ma con dettagli forti. Le nuove generazioni li hanno scoperti sui video delle supermodel e sulle foto d’archivio di Naomi Campbell, Cindy Crawford, Jennifer Lopez.

I siti specializzati italiani parlano di ritorno "prepotente" del make-up anni ’90, ma con un twist: niente basi gessate o sopracciglia depilate all’osso. Il revival passa da prodotti più leggeri, texture luminose e una regola chiara: prendere l’idea, non copiarla alla lettera.

Va anche distinta l’estetica ’90 dal vero Y2K dei primi Duemila. Il gloss lattiginoso alla Britney e il glitter ovunque sono un’altra storia. Il cuore del make up anni '90 è fatto di rossetti marroni, smoky eye intensi, matita nera nella rima interna e sopracciglia sottili ma grafiche.

I 7 look iconici anni ’90 che sono tornati nel 2026

1. Rossetto rosso protagonista.

Negli anni ’90 il rossetto rosso si portava su una base pulita, quasi senza blush, con occhi appena accennati. Nel 2026 funziona allo stesso modo: fondo leggero, pelle opaca ma morbida, solo mascara e bocca rossa cremosa o soft matte.

2. Pop di colore su occhi e guance.

Verde, viola, rosa fucsia: allora erano intensi e shimmer, spesso abbinati tra palpebra e blush. Oggi il colore c’è, ma più modulato. Un ombretto lavanda o verde salvia, sfumato appena oltre la piega, e un blush tono su tono bastano per un look fresco da giorno.

3. Frosty eyes & lips effetto ghiaccio.

Ombretti azzurro ghiaccio, menta, argento e rossetti perlacei erano un classico. Il frosty make-up è tornato, conferma Vogue Italia, ma si porta in micro dosi: una sola tonalità fredda sulla palpebra mobile oppure un punto luce ghiaccio al centro delle labbra nude.

4. Base ultra-matte, versione aggiornata.

La base anni ’90 era molto opaca, fissata con tanta cipria. Nel 2026 l’effetto gessato è out: si parla di opaco vellutato. Fondotinta leggero, correttore solo dove serve, cipria sulle zone critiche e un velo di illuminante freddo sugli zigomi per tenere il riferimento ’90 ma far respirare la pelle.

5. Dark lip liner e rossetto marrone.

Il classico "labbra anni 90": matita più scura del rossetto, spesso visibilmente staccata. Oggi restano i toni cacao, mattone, nude freddi, ma il contorno si sfuma verso l’interno. Tracciate la linea con una matita marrone, sfumate con un pennellino e applicate al centro un rossetto o gloss leggermente più chiaro. Effetto dark lip liner soft, niente contorno "a pennarello".

6. Skinny brows senza trauma da pinzetta.

Le sopracciglia sottili sono diventate di nuovo cool. Negli anni ’90 però si arrivava lì strappando peli per sempre. Nel 2026 le skinny brows si disegnano: coprite leggermente la parte inferiore con correttore, pettinate verso l’alto e ricreate una linea più sottile con matita e gel. Trend centrato, bulbi salvi.

7. Smoky eye grunge o bombshell.

Matita nera dentro l’occhio, sfumata verso l’esterno, ombretto scuro su tutta la palpebra: il trucco grunge. Versione bombshell: marroni caldi, champagne shimmer e tanto mascara. Entrambi i smoky eyes tornano, ma con bordi più morbidi e colori leggermente desaturati. Perfetti con labbra nude o marroni.

Come rendere il trucco anni ’90 portabile oggi

La chiave, secondo molti make-up artist, è scegliere un solo elemento anni ’90 per volta. O labbra marroni definite, o smoky molto intenso, non tutto insieme come in certi videoclip dell’epoca.

Se avete pelle mista o grassa, potete giocare di più con la base opaca: primer solo sulla zona T, fondotinta leggero e cipria compatta nella borsa per i ritocchi. Su pelle secca o matura funziona meglio un fondo luminoso, fissato con pochissima polvere solo dove lucida.

Occhi chiari? Puntate sui frost lilla, rosa freddo, azzurro polvere e sui marroni freddi per lo smoky. Occhi scuri? Verde petrolio, viola prugna e nero grafite vi faranno sembrare uscite da una campagna di metà anni ’90, ma in versione 2026.

Gli errori da archiviare definitivamente: sopracciglia depilate fino al filo, base spessa visibile anche in foto e contorno labbra troppo scuro non sfumato. Il trucco anni ’90 che funziona oggi è quello che si intuisce, non quello che urla.