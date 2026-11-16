Governors Awards 2026: tutti i look delle star sul red carpet che apre la strada verso gli Oscar
Sul calendario sembra lontano, ma l'appuntamento con gli Oscar è già in cima alle priorità sotto la luminosa insegna di Hollywood. Ha avuto infatti ufficialmente inizio la stagione dei grandi premi cinematografici e lo ha fatto con uno degli eventi più attesi dell'autunno, la serata dei Governors Awards 2026.
La consegna dei riconoscimenti alla carriera e dei premi speciali che da tradizione avviene durante questo appuntamento, ha visto sul palco, omaggiati della prestigiosa statuetta, Glenn Close, Ridley Scott e Floyd Norman, ed è stata ovviamente preceduta dal tradizionale momento del red carpet.
Tinto di blu e azzurro più che di red, ha visto sfilare alcuni dei nomi del momento e non solo: Zendaya, Charlize Theron, Emma Stone, Julianne Moore e tanti altri volti del cinema contemporaneo non si sono fatti attendere. Con loro, i loro look, che hanno interpretato tendenze e stili molto diversi tra loro. Bagliori d'oro, un tocco di rosso, silhouette essenziali contrapposte a slanci romantici, pizzi e piume.
Guardateli da vicino, e scoprite chi li ha firmati, nella nostra gallery.
Governors Awards 2026: tutti i look sul red carpet
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