Serata ricca di glamour a Hollywood: da Zendaya a Charlize Theron, passando per Emma Stone, tutte le star (e i look) che hanno sfilato sul red carpet dei Governors Awards 2026



Sul calendario sembra lontano, ma l'appuntamento con gli Oscar è già in cima alle priorità sotto la luminosa insegna di Hollywood. Ha avuto infatti ufficialmente inizio la stagione dei grandi premi cinematografici e lo ha fatto con uno degli eventi più attesi dell'autunno, la serata dei Governors Awards 2026.

La consegna dei riconoscimenti alla carriera e dei premi speciali che da tradizione avviene durante questo appuntamento, ha visto sul palco, omaggiati della prestigiosa statuetta, Glenn Close, Ridley Scott e Floyd Norman, ed è stata ovviamente preceduta dal tradizionale momento del red carpet.

Tinto di blu e azzurro più che di red, ha visto sfilare alcuni dei nomi del momento e non solo: Zendaya, Charlize Theron, Emma Stone, Julianne Moore e tanti altri volti del cinema contemporaneo non si sono fatti attendere. Con loro, i loro look, che hanno interpretato tendenze e stili molto diversi tra loro. Bagliori d'oro, un tocco di rosso, silhouette essenziali contrapposte a slanci romantici, pizzi e piume.

Guardateli da vicino, e scoprite chi li ha firmati, nella nostra gallery.

Governors Awards 2026: tutti i look sul red carpet Emma Stone in LOUIS VUITTON.

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Zendaya con un abito GILES DEACON d'archivio.

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Lea Seydoux in LOUIS VUITTON.

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Julianne Moore in BOTTEGA VENETA, gioielli MESSIKA.

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Charlize Theron in TOM FORD.

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Penelope Cruz in CHANEL.

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Elizabeth Debicki in FERRARI STYLE.

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Lily James in TAMARA RALPH.

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Inde Navarrette in CHRISTIAN DIOR, gioielli TIFFANY&Co.

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Hoyeon in LOUIS VUITTON.

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Tom Holland in LOUIS VUITTON

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Vicky Krieps in BOTTEGA VENETA.

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Liza Sobrerano in YARA SHOEMAKER.

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Glenn Close in ARMANI PRIVÉ.

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Phoebe Bridgers in vintage ALEXANDER MCQUEEN.

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Alexander Skarsgard in TOM FORD.

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Florence Pugh in VALENTINO.

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Timothee Chalamet in GIORGIO ARMANI.

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Mariana di Girolamo in PRADA.

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Cara Delevingne in JOHN GALLIANO.

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Cara Delevingne in JOHN GALLIANO.

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Tessa Thompson in SCHIAPARELLI.

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Pedro Pascal in CHANEL.

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Emmy Rossum in CAROLINA HERRERA.

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Tao Okamoto in CHANEL.

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Carrie Coon in BALENCIAGA.

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Sandra Hueller in CHANEL.

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Monica Barbaro in VALENTINO, gioielli TIFFANY & Co, scarpe JIMMY CHOO.

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Andrew Garfield in MCQUEEN.

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Gemma Chan in CALVIN KLEIN COLLECTION.

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Olivia Wilde

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Rashida Jones

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Virginie Efira

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