Il trucco occhi effetto camoscio è il nuovo trend dell'inverno 2026
Alle sfilate autunno-inverno 2026-27 un dettaglio ha messo d’accordo passerelle minimal e look più teatrali: le palpebre nude ma profondissime, avvolte in ombretti vellutati nei toni del beige, del caramello e del cacao.
Dopo stagioni di mascara quasi invisibile e trucco “non truccato”, torna il desiderio di colore sugli occhi. Solo che questa volta l’effetto non è drammatico: i suede eyes sono morbidi, sfumati e soprattutto facilissimi da fare anche a casa.
Perché i suede eyes sono il trend occhi dell’inverno 2026
Il nome dice già tutto: come il camoscio nei cappotti o negli stivali, il trucco suede veste lo sguardo di un velo morbido, caldo, opaco ma mai gessoso. L’effetto è più “cashmere” che discoteca.
Sulle passerelle di brand come Akris, Burc Akyol e Luisa Spagnoli, le modelle avevano palpebre monocromatiche, sfumate a nuvola e abbinate a basi viso setose e labbra neutre. È il trucco perfetto per l’ufficio, ma con due passate in più regge benissimo anche la cena elegante.
Cosa sono i suede eyes e come si realizzano
In pratica, i suede eyes sono una versione soft dello smokey eye. Si usa un solo ombretto nei toni del marrone, biscotto, taupe o beige, con finish cashmere-matte o satin leggerissimo, e lo si sfuma su tutta la palpebra.
La regola d’oro è il bordo morbido: niente linee nette, niente tagli grafici. Vi basta un colore, un pennello morbido (o le dita pulite) e cinque minuti reali, non quelli da tutorial.
- Preparate la palpebra: un velo di correttore o primer se è oleosa, una crema leggera se è secca.
- Applicate l’ombretto al centro della palpebra mobile.
- Sfumate verso l’esterno e leggermente verso la piega, con movimenti circolari piccoli.
- Con ciò che rimane sul pennello, passate sotto le ciglia inferiori per un effetto “occhio incorniciato”.
- Mascara e, se volete intensità serale, una matita marrone all’attaccatura delle ciglia.
Colore e texture: come scegliere il vostro suede perfetto
Se avete occhi chiari, i toni caramello, miele e tortora scaldano lo sguardo senza appesantirlo. Su occhi castani e scuri funzionano benissimo cioccolato, moka, nocciola profondo e persino un blu navy vellutato, se volete uscire dai soliti marroni.
Conta molto anche la texture. Palpebra oleosa o che tende a fare pieghette? Meglio polveri opache o formule cream-to-powder, magari sopra un primer. Palpebra secca, matura o sensibile? Cercate ombretti in crema o liquidi dal finish satinato, che non tirano e non evidenziano le linee.
7 ombretti effetto suede da provare subito
Qui arriva la parte divertente: i prodotti. Sette ombretti, sette modi diversi di interpretare il trucco occhi effetto camoscio, tutti reperibili dall’Italia tra profumerie e shop online.
1. Saie Supersuede Baked Eyeshadow – L’ombretto cotto effetto cashmere
Polvere cotta leggerissima, finish a metà tra matte e satin, colori nude come Tiramisu, Dolce e Amaretto. Perfetto se volete un solo prodotto da usare ogni giorno, da stendere anche con le dita.
2. MAC Cosmetics Eyeshadow – Il grande classico in polvere
La gamma neutra è infinita: Cork, Wedge, Espresso, Brun… Sono altamente pigmentati, si sfumano bene e permettono di costruire intensità. Ideali se amate il controllo totale e non avete paura del pennello.
3. Marc Jacobs Born Star Eyeshadow – Crema-to-powder per palpebre secche
Formula cremosa che si asciuga in un velluto sottile, perfetta quando la palpebra è segnata o sensibile. I marroni medi e cioccolato regalano subito profondità senza bisogno di primer, comodi da applicare in un solo gesto.
4. Armani Eye Tint – L’ombretto liquido elegante e long lasting
Una goccia di prodotto, sfumata velocemente, basta per un suede eye impeccabile fino a sera. Le tonalità Wood, Cedar e Beige coprono quasi tutti i sottotoni. Ottimo se vi serve qualcosa che resista a riunioni, aperitivo e dopo.
5. Jones Road The Best Eyeshadow – Velluto per pelli scure e palpebre mature
La shade Dark Brown è un quasi-nero morbido, perfetto per creare profondità sugli incarnati scuri senza spegnerli. La texture è opaca ma setosa, pensata anche per chi ha palpebre secche o con eczema, e si acquista facilmente online.
6. MERIT Beauty Solo Shadow – Minimal-chic per pelli medie e olivastre
È una crema-to-powder ricca di ingredienti lenitivi, che si sfuma in pochi secondi. Midcentury, un marrone caldo, è stupendo sulle carnagioni mediterranee. Se avete la palpebra oleosa, basta un primer sotto e un velo di cipria ai bordi.
7. Vieve Eye Wand – Lo stick multitasking per pelli chiare
Formato matita jumbo, scrive subito e poi si fissa. La tonalità Sand, un beige rosato, regala definizione dolce agli incarnati chiari senza virare all’arancione. Si usa come ombretto, base o matita sfumata lungo le ciglia.
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