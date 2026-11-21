I suede eyes promettono di essere il trucco occhi più cool dell’inverno 2026. Ecco come copiarli (con 7 prodotti furbi).

Alle sfilate autunno-inverno 2026-27 un dettaglio ha messo d’accordo passerelle minimal e look più teatrali: le palpebre nude ma profondissime, avvolte in ombretti vellutati nei toni del beige, del caramello e del cacao.

Dopo stagioni di mascara quasi invisibile e trucco “non truccato”, torna il desiderio di colore sugli occhi. Solo che questa volta l’effetto non è drammatico: i suede eyes sono morbidi, sfumati e soprattutto facilissimi da fare anche a casa.

Perché i suede eyes sono il trend occhi dell’inverno 2026

Il nome dice già tutto: come il camoscio nei cappotti o negli stivali, il trucco suede veste lo sguardo di un velo morbido, caldo, opaco ma mai gessoso. L’effetto è più “cashmere” che discoteca.

Sulle passerelle di brand come Akris, Burc Akyol e Luisa Spagnoli, le modelle avevano palpebre monocromatiche, sfumate a nuvola e abbinate a basi viso setose e labbra neutre. È il trucco perfetto per l’ufficio, ma con due passate in più regge benissimo anche la cena elegante.

Cosa sono i suede eyes e come si realizzano

In pratica, i suede eyes sono una versione soft dello smokey eye. Si usa un solo ombretto nei toni del marrone, biscotto, taupe o beige, con finish cashmere-matte o satin leggerissimo, e lo si sfuma su tutta la palpebra.

La regola d’oro è il bordo morbido: niente linee nette, niente tagli grafici. Vi basta un colore, un pennello morbido (o le dita pulite) e cinque minuti reali, non quelli da tutorial.

Preparate la palpebra: un velo di correttore o primer se è oleosa, una crema leggera se è secca. Applicate l’ombretto al centro della palpebra mobile. Sfumate verso l’esterno e leggermente verso la piega, con movimenti circolari piccoli. Con ciò che rimane sul pennello, passate sotto le ciglia inferiori per un effetto “occhio incorniciato”. Mascara e, se volete intensità serale, una matita marrone all’attaccatura delle ciglia.

Colore e texture: come scegliere il vostro suede perfetto

Se avete occhi chiari, i toni caramello, miele e tortora scaldano lo sguardo senza appesantirlo. Su occhi castani e scuri funzionano benissimo cioccolato, moka, nocciola profondo e persino un blu navy vellutato, se volete uscire dai soliti marroni.

Conta molto anche la texture. Palpebra oleosa o che tende a fare pieghette? Meglio polveri opache o formule cream-to-powder, magari sopra un primer. Palpebra secca, matura o sensibile? Cercate ombretti in crema o liquidi dal finish satinato, che non tirano e non evidenziano le linee.

7 ombretti effetto suede da provare subito

Qui arriva la parte divertente: i prodotti. Sette ombretti, sette modi diversi di interpretare il trucco occhi effetto camoscio, tutti reperibili dall’Italia tra profumerie e shop online.

1. Saie Supersuede Baked Eyeshadow – L’ombretto cotto effetto cashmere

Polvere cotta leggerissima, finish a metà tra matte e satin, colori nude come Tiramisu, Dolce e Amaretto. Perfetto se volete un solo prodotto da usare ogni giorno, da stendere anche con le dita.

2. MAC Cosmetics Eyeshadow – Il grande classico in polvere

La gamma neutra è infinita: Cork, Wedge, Espresso, Brun… Sono altamente pigmentati, si sfumano bene e permettono di costruire intensità. Ideali se amate il controllo totale e non avete paura del pennello.

3. Marc Jacobs Born Star Eyeshadow – Crema-to-powder per palpebre secche

Formula cremosa che si asciuga in un velluto sottile, perfetta quando la palpebra è segnata o sensibile. I marroni medi e cioccolato regalano subito profondità senza bisogno di primer, comodi da applicare in un solo gesto.

4. Armani Eye Tint – L’ombretto liquido elegante e long lasting

Una goccia di prodotto, sfumata velocemente, basta per un suede eye impeccabile fino a sera. Le tonalità Wood, Cedar e Beige coprono quasi tutti i sottotoni. Ottimo se vi serve qualcosa che resista a riunioni, aperitivo e dopo.

5. Jones Road The Best Eyeshadow – Velluto per pelli scure e palpebre mature

La shade Dark Brown è un quasi-nero morbido, perfetto per creare profondità sugli incarnati scuri senza spegnerli. La texture è opaca ma setosa, pensata anche per chi ha palpebre secche o con eczema, e si acquista facilmente online.

6. MERIT Beauty Solo Shadow – Minimal-chic per pelli medie e olivastre

È una crema-to-powder ricca di ingredienti lenitivi, che si sfuma in pochi secondi. Midcentury, un marrone caldo, è stupendo sulle carnagioni mediterranee. Se avete la palpebra oleosa, basta un primer sotto e un velo di cipria ai bordi.

7. Vieve Eye Wand – Lo stick multitasking per pelli chiare

Formato matita jumbo, scrive subito e poi si fissa. La tonalità Sand, un beige rosato, regala definizione dolce agli incarnati chiari senza virare all’arancione. Si usa come ombretto, base o matita sfumata lungo le ciglia.