L'autunno 2018 ci porta una ventata di freschezza e novità nel panorama beauty. Ecco i prodotti must, da non perdere

Avete voglia di regalarvi una nuova coccola di bellezza? Ecco i prodotti beauty novità da non perdere per l'autunno 2018.

Abbiamo selezionato per voi il meglio in fatto di skin care, make up, profumi e accessori.

Continuate a leggere questo articolo e scegliete i vostri preferiti.

Una nuova creazione profumata per il marchio newyorkese. Incanta con note di testa di pepe rosa e foglia di mandarino. Seguono note di cuore di iris e di fondo di ambra, benzoino e muschio animale.

Finitura semi matte, comfort e una tenuta fino a 12 ore per il nuovo range di lipstick della maison francese. Il colore must? 999 Ultra Dior, naturalmente.

Un fresco gel oil-free che protegge la pelle dall'inquinamento e la ripara, per un'idratazione continua fino a 24 ore.

La nuova piastra intelligente che adatta la temperatura alla propria chioma per un rislutato impeccabile e sicuro. Il risultato? Capelli setosi e più forti al 70%, una protezione del colore 2 volte più efficace e una lucentezza implementata del 20%.



Un siero antietà a base vitamina C e collagene, studiato per idratare, levigare, compattare, proteggere e soprattutto, illuminare il viso. Must try del momento!

Formula 3D effetto cristallo per l'illuminante in texture cremosa da applicare su viso e corpo per creare look shiny da passerella in stile Riri.

Elasticità e freschezza anche per la pelle più sensibile con il tonico low cost a base di estratto di basilico e rosa biologici. Parte di una linea con ingredienti naturali al 98%.

Il brand americano celebra 20 anni di successi nel mondo del make up con una maxi palette da collezione che include 20 ombretti. 10 colori originali creati nel '98 (ma riformulati!) e 10 novità da sogno.

Una ricca crema super concentrata per il corpo a base di ceramidi e burro di karitè, ideale per idratare in profondità anche le pelli più secche e sensibili.

Finish naturale per uno "sguardo ipnotico", questa la promessa di Nars per i nostri occhi grazie al nuovo mascara che si avvale della tecnologia LashMoistureComplex.

Pigmenti intensamente colorati e oli naturali si uniscono per dare vita a un rossetto opaco ma morbido sulle labbra, declinato in 15 splendide nuance di colore.

A 20 anni dal lancio originale, l'iconico profumo Lolita Lempicka torna sul mercato italiano in una riformulazione fatata. Per innamorarsi e ri-innamorasi in autunno.

Credits Ph: Stephen Ellis & Timothy Eberly on Unsplash - Artwork: Elisa Costa