Regalate alle vostre labbra volume e stile con i rossetti nude del momento, da non perdere

Sognate labbra voluminose e chic? Lasciatevi conquistare dalla nostra selezione dei 10 rossetti nude da provare adesso.

Rossetti opachi, effetto vinilico, liquido opaco o sheer idratante: i rossetti naturali sono il must di stagione perché enfatizzano le labbra con classe e accompagnano al meglio i trucchi occhi importanti.

Trovate quello che fa per voi tra le proposte Chanel, Tom Ford, Fenty Beauty by Rihanna, Mac Cosmetics, Pupa e molti altri.

Opaco e tremendamente chic, questo rossetto neutro veste le labbra di una nuance vellutata e leggera.

Rossetto neutro rosato: la scelta giusta per chi ama i lipstick sobri e di classe, ma anche confortevoli.

Rossetto beige, ideale per gli incarnati medio scuri, abbronzanti e per le amanti dei beauty look in stile anni '90.

Un grande classico da non perdere: il rossetto nude beige opaco per eccellenza.

Rossetto liquido opaco color nude caffè e latte: idrata le labbra e le rende voluminose anche se matte.

Effetto latex per labbra voluminose e glam per il rossetto del marchio tedesco low cost.

Effetto bagnato fluido per il rossetto nude in formato chubby la cui formula è arricchita da burro di cacao idratante.

Un tocco glaze in nuance neutra per il rossetto semi trasparente idratante griffato.

Marrone taupe in finitura liquida opaca per chi vuole un trucco labbra nude ma di carattere.

Credits Ph.: Hadis Safari on Unsplash / Artwork: Elisa Costa