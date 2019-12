La Maison festeggia i suoi 85 anni con un'elegantissima boutique nel cuore di Parigi

In 52 Avenue des Champs-Elysées c'è il nuovo place-to-be per le beauty addicted: è qui che Lancôme ha inaugurato un flagship store che promette di essere un nuovo posto per la bellezza e felicità dove i visitatori potranno scoprire il brand e divertirsi.

La boutique – 300 metri quadrati su due piani – accoglie gli ospiti con lo spazio Joy Of Now: una parete rosa floreale illuminata fa da sfondo alle fragranze Lancôme mentre un video aiuta a a trovare il profumo giusto.

Poi si passa a giocare con il make-up con l'aiuto dei make-up artist e di un catalogo colorama, organizzato per categorie, che mostra tutti i prodotti per una scelta veloce e super personalizzata mentre gli esperti skincare daranno consigli tailor-made.

Per chi desidera una consulenza più approfondita, al primo piano ci sono le cabine dove sperimentare trattamenti polisensoriali o dove scegliere, in pochi step, la giusta shade di fondotinta Le Teint Particulier grazie allo Shade Finder, una tecnologia avanzata che combina intelligenza artificiale ed esigenze dei consumatori: è in grado di identificare fino a 20mila potenziali tonalità! E sempre a proposito di tecnologia e consulenze personalizzate, il nostro consiglio è di fare un test con lo Youth Finder, uno strumento diagnostico collegato a un'app per iPad che analizza la pelle del viso per creare una routine skincare personalizzata.

Non solo lusso e tecnologia: il nuovo flagship store è stato progettato e costruito secondo elevati standard ambientali ed è stato certificato LEED Gold. In più, all'interno sono disponibili tutti i prodotti ricaricabili, come Absolue Soft Cream, Absolue L'Extrait Elixir e la fragranza Idôle, più un cestino per rifiuti fornito da TerraCycle® in cui i clienti possono depositare i prodotti finiti affinché vengano riciclati.

Per il 2019, l'impegno di Lancôme è anche nel sociale con il progetto Write Her Future che combatte l'analfabetismo tra le giovani donne in tutto il mondo. Attraverso film, storie e immagini, questo programma filantropico, creato con la ONG Care e distribuito in 12 paesi fino a oggi, è raccontato proprio nel flasghip store.

Pronte per una nuova esperienza indimenticabile?