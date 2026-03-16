Oscar 2026: gli 11 beauty look più belli, tutti da copiare
Torna il red carpet più atteso dell'anno: quello degli Oscar 2026. Accendiamo i riflettori sui beauty look più belli con tutti i dettagli dati dal trucco e dai capelli delle celeb. Dai raccolti, ai capelli più corti fino ai make-up soft glam, ecco le vincitrici della serata.
Oscar 2026: il flicky bob di Emma Stone
Che il bob corto o lungo sia il taglio più amato dalle celeb in questo 2026 è ormai un dato certo. Indossarlo con le punte all'insù come fa l'attrice può dare quel twist in più che sdrammatizza il finish (e che potete indossare ovunque).
Il bixie di Gracie Abrams
Hair look pratico ma ricco di glamour, il bixie è caratterizzato da una lunghezza intermedia tra due tagli amatissimi (il caschetto e il capello corto), risultando più lungo di un pixie ma più corto di un bob. Se volete provarlo - e il consiglio è: fatelo - questo è in assoluto l'hair look di riferimento più cool.
Oscar 2026: il pixie micro bob di Jessie Buckley
In alternativa c'è sempre il taglio corto di Jessie Buckley, un taglio ibrido tra pixie cut e caschetto facilissimo da gestire (e sul quale provare qualsiasi variante di biondo).
Il pixie iconico di Ginnifer Goodwin
Ormai fedelissima a questo taglio corto con frangia vintage, l'attrice dimostra che il pixie sa essere un hair cut elegantissimo, anche più degli altri.
Onde Old Hollywood per Kate Hudson
Il look è valorizzato da sfumature di biondo con le radici leggermente più scure rispetto alle lunghezze.
Oscar 2026: la frangia di Mia Goth
Quando si parla di curtain bangs è sempre Mia Goth la vincitrice assoluta.
Il trucco metallico di Wunmi Mosaku
Angolo interno silver o azzurro chiarissimo, palpebra fissa in rose gold, eyeliner e mascara: viene subito voglia di replicare questo make-up, vero? (Make-up by Louis Vuitton)
Oscar 2026: lo chignon alto di Ejae
Con riga centrale e piccoli ciuffi liberi ai lati: ecco la versione più romantica del raccolto più classico per un red carpet.
Il very black di Odessa A'Zion
L'attrice statunitense è un vero punto di riferimento per chi ama i capelli lunghi, neri e ricci.
Il total look pink di Chase Infiniti
Il suo è il make-up girly più bello visto agli Oscar 2026 - è anche il più facile da replicare. Sarà sufficiente applicare un ombretto rosa con eyeliner e mascara nero, un blush pesca e un gloss rosato. (make-up by @amberdmakeup per Louis Vuitton)
Anne Hathaway e il make-up peachy
Sopracciglia in primo piano e trucco monocromatico per l'attrice che opta per un finish luminoso (ma non troppo). Elegantissimo, infine, l'abbinamento con lo slick-back.
Guardate tutti i look della serata degli Oscar 2026.
Oscar 2026: tutti i look delle star sul red carpet
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