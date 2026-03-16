Ecco i beauty look più belli visti agli Oscar 2026, con focus make-up, capelli e acconciature. Tutti da copiare

Torna il red carpet più atteso dell'anno: quello degli Oscar 2026. Accendiamo i riflettori sui beauty look più belli con tutti i dettagli dati dal trucco e dai capelli delle celeb. Dai raccolti, ai capelli più corti fino ai make-up soft glam, ecco le vincitrici della serata.

Oscar 2026: il flicky bob di Emma Stone

Che il bob corto o lungo sia il taglio più amato dalle celeb in questo 2026 è ormai un dato certo. Indossarlo con le punte all'insù come fa l'attrice può dare quel twist in più che sdrammatizza il finish (e che potete indossare ovunque).

Il bixie di Gracie Abrams

Hair look pratico ma ricco di glamour, il bixie è caratterizzato da una lunghezza intermedia tra due tagli amatissimi (il caschetto e il capello corto), risultando più lungo di un pixie ma più corto di un bob. Se volete provarlo - e il consiglio è: fatelo - questo è in assoluto l'hair look di riferimento più cool.

Oscar 2026: il pixie micro bob di Jessie Buckley

In alternativa c'è sempre il taglio corto di Jessie Buckley, un taglio ibrido tra pixie cut e caschetto facilissimo da gestire (e sul quale provare qualsiasi variante di biondo).

Il pixie iconico di Ginnifer Goodwin

Ormai fedelissima a questo taglio corto con frangia vintage, l'attrice dimostra che il pixie sa essere un hair cut elegantissimo, anche più degli altri.

Onde Old Hollywood per Kate Hudson

Il look è valorizzato da sfumature di biondo con le radici leggermente più scure rispetto alle lunghezze.

Oscar 2026: la frangia di Mia Goth

Quando si parla di curtain bangs è sempre Mia Goth la vincitrice assoluta.

Il trucco metallico di Wunmi Mosaku

Angolo interno silver o azzurro chiarissimo, palpebra fissa in rose gold, eyeliner e mascara: viene subito voglia di replicare questo make-up, vero? (Make-up by Louis Vuitton)

Oscar 2026: lo chignon alto di Ejae

Con riga centrale e piccoli ciuffi liberi ai lati: ecco la versione più romantica del raccolto più classico per un red carpet.

Il very black di Odessa A'Zion

L'attrice statunitense è un vero punto di riferimento per chi ama i capelli lunghi, neri e ricci.

Il total look pink di Chase Infiniti

Il suo è il make-up girly più bello visto agli Oscar 2026 - è anche il più facile da replicare. Sarà sufficiente applicare un ombretto rosa con eyeliner e mascara nero, un blush pesca e un gloss rosato. (make-up by @amberdmakeup per Louis Vuitton)

Anne Hathaway e il make-up peachy

Sopracciglia in primo piano e trucco monocromatico per l'attrice che opta per un finish luminoso (ma non troppo). Elegantissimo, infine, l'abbinamento con lo slick-back.

Guardate tutti i look della serata degli Oscar 2026.

Oscar 2026: tutti i look delle star sul red carpet Emma Stone in LOUIS VUITTON, gioielli REPOSSI.

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Jessie Buckley in CHANEL con gioielli CHANEL HIGH JEWELRY.

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Anne Hathaway in VALENTINO HAUTE COUTURE, scarpe ROGER VIVIER.

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Renate Reinsve in LOUIS VUITTON.

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Rose Byrne in DIOR, scarpe GIANVITO ROSSI.

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Wunmi Mosaku in LOUIS VUITTON.

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Elle Fanning in GIVENCHY by SARAH BURTON, gioielli CARTIER.

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Demi Moore in GUCCI.

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Chase Infiniti in LOUIS VUITTON, gioielli DE BEERS.

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Inga Ibsdotter Lilleaas in LOEWE, gioielli SWAROVSKI.

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Goldie Hawn e Kate Hudson che indossa un abito GIORGIO ARMANI PRIVÉ.

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Teyana Taylor in CHANEL, gioielli TIFFANY&Co.

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Nicole Kidman in CHANEL e gioielli CHANEL HIGH JEWELRY.

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Michael B Jordan in LOUIS VUITTON.

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Timothée Chalamet in GIVENCHY by SARAH BURTON.

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Amy Madigan in DIOR COUTURE e gioielli MESSIKA insieme a Ed Harris.

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Gwyneth Paltrow in GIORGIO ARMANI PRIVÉ con gioielli TIFFANY&Co.

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Leonardo DiCaprio

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Priyanka Chopra Jonas in DIOR con gioielli BVLGARI.

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Mickey Madison con gioielli TIFFANY&Co.

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Mia Goth in DIOR.

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Jacob Elordi in BOTTEGA VENETA, gioielli CARTIER.

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Alana Haim in LOUIS VUITTON.

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Kirsten Dunst in CELINE.

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Sigourney Weaver in VALENTINO, gioielli BUCCELLATI.

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Joe Alwyn in VALENTINO, gioielli CHAUMET.

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Chloe Zhao in GABRIELA HEARST con gioielli BVLGARI.

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Pedro Pascal in CHANEL, orologio CHANEL HIGH JEWELRY.

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Odessa A'Zion in VALENTINO.

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McKenna Grace in VERA WANG.

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Ava DuVernay in LOUIS VUITTON con gioielli POMELLATO.

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Ethan Hawke in PRADA.

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Molly Sims in MONIQUE LHUILLIER, gioielli RHAMINOV.

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Alicia Silverston in CHRISTIAN SIRIANO.

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Kristen Wiig in ELIE SAAB.

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Barbie Ferreira in GAP by ZAC POSEN.

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Joachim Trie r in PRADA.

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Anna Wintour in DIOR.

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Ejae in DIOR con gioielli SWAROVSKI.

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Paul Mescal in CELINE e gioielli CARTIER e Gracie Abrams in CHANEL con gioielli CHANEL HIGH JEWELRY.

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Auliʻi Cravalho in ANTONIO MARRAS

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Javier Bardem

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Katy Bates

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Isha M.Ambani

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Maya Rudolph in CHANEL e gioielli CHANEL HIGH JEWELRY.

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Adrien Brody

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Audrey Nuna in THOM BROWNE, gioielli CHOPARD.

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Ginnifer Goodwin in MONSE.

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Damson Idris in PRADA.

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Felicity Jones in PRADA.

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Melissa McCarthy

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Ellie Kemper

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Danielle Brooks con gioielli CHOPARD.

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Zoe Saldana in SAINT LAURENT, gioielli CARTIER.



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Heidi Klum in CHROME HEARTS.

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Manu Rios.

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Misty Copeland in DAVID KOMA.

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Lola Kirke.

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Kerry Condon

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