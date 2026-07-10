È una delle cose più belle d'Italia, con acqua cristallina e natura incontaminata. Ecco cosa sapere prima di organizzare una vacanza a Villasimius

Ci sono destinazioni che non hanno bisogno di grandi presentazioni. Basta una fotografia del mare o una passeggiata lungo la costa per capire perché continuino, estate dopo estate, a essere tra le più desiderate d'Italia.

Villasimius è una di queste. Nell'estremo sud-est della Sardegna, questo piccolo comune si affaccia sull'Area Marina Protetta di Capo Carbonara, dove il mare cambia sfumatura più volte nel giro di pochi metri e ogni caletta ha il potenziale di essere uno di quei magnifici screensaver del computer che sembrano finti dal tanto che sono belli.

La città è diventata negli anni una meta di riferimento proprio per chi cerca le spiagge più spettacolari del Mediterraneo, con acque trasparenti e una natura ancora protetta, ma non vuole rinunciare ai servizi e a tutto ciò che rende una vacanza davvero rilassante.

Una destinazione perfetta per chi sogna giornate trascorse sulla sdraio al sole o in acqua, seguite poi da aperitivi vista mare e passeggiate serali fatte con calma. Ma anche per chi desidera alternare il relax alla scoperta di un territorio ricco di natura, storia e tradizioni.

**Qui trovate tutti i nostri consigli di viaggio**

Villasimius: il posto dove la Sardegna dà il meglio di sé tra mare turchese, spiagge da sogno e molto altro

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Il sud-est della Sardegna, dove la natura è ancora protagonista

Quando si pensa alla Sardegna vengono subito in mente spiagge bianche e acqua trasparente. Il tratto di costa che circonda Villasimius riesce però ad andare oltre questa immagine, regalando un paesaggio sorprendentemente vario.

Qui le lunghe distese di sabbia si alternano a promontori granitici, ginepri secolari, stagni popolati da fenicotteri rosa e sentieri panoramici che conducono fino a fari e antiche torri costiere.

Gran parte del territorio rientra nell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara, istituita per preservare uno degli ecosistemi marini più ricchi della Sardegna. Non è raro, durante un'escursione in barca o facendo snorkeling, imbattersi in banchi di pesci, stelle marine e fondali incredibilmente limpidi.

Un paesaggio che invita naturalmente a vivere all'aperto: kayak, immersioni, trekking, e-bike, gite in gommone o semplicemente lunghe passeggiate sulla battigia quando il sole inizia a calare.

Le spiagge più belle che dovete assolutamente visitare

Porto Giunco

Probabilmente è la spiaggia più famosa di tutta Villasimius, e basta arrivarci una sola volta per capirne il motivo. Una lunga lingua di sabbia chiarissima separa il mare dallo stagno di Notteri, dove durante l'estate è facile avvistare anche i fenicotteri rosa.

L'acqua è incredibilmente trasparente, con tonalità che vanno dal turchese al blu intenso, mentre il fondale rimane basso per parecchi metri, caratteristica che la rende ideale anche per le famiglie.

Inoltre, salendo fino alla vicina Torre di Porto Giunco si gode inoltre di uno dei panorami più spettacolari dell'intera costa sud-orientale.

Spiaggia di Simius

È la spiaggia simbolo di Villasimius e una delle più amate da chi soggiorna in zona. Ampia, facilmente raggiungibile e perfettamente attrezzata, offre quasi due chilometri di sabbia finissima affacciati su un mare calmissimo.

Nonostante sia molto frequentata nei mesi estivi, riesce a conservare una sensazione di grande apertura grazie alle sue dimensioni. Al mattino è perfetta per una passeggiata sul bagnasciuga, mentre nel pomeriggio il mare si trasforma in una piscina naturale ideale per nuotare o fare paddle.

Punta Molentis

È probabilmente una delle spiagge più fotografate della Sardegna. Racchiusa tra due promontori di granito modellati dal vento, Punta Molentis regala un panorama unico: da un lato il mare aperto, dall'altro una piccola laguna dai colori smeraldo.

Lo spazio è limitato e gli accessi sono regolamentati durante l'estate proprio per preservarne la bellezza, motivo per cui conviene arrivare la mattina presto. Lo spettacolo, però, ripaga ampiamente la levataccia.

Porto Sa Ruxi

Circondata dalla vegetazione mediterranea e protetta da tre piccole baie naturali, Porto Sa Ruxi è una delle spiagge più tranquille della zona.

La sabbia candida si alterna a rocce levigate e piccoli ginepri che arrivano quasi fino al mare. È una delle mete preferite da chi cerca una giornata più rilassata, lontano dalle spiagge più famose. Grazie ai fondali ricchi di vita marina è anche uno dei punti migliori per fare snorkeling.

Cala Sinzias

Poco distante da Villasimius, Cala Sinzias è una delle spiagge più estese del litorale. La pineta alle sue spalle offre piacevoli zone d'ombra durante le ore più calde, mentre il mare rimane limpido e trasparente per tutta la giornata.

È una spiaggia perfetta per chi ama alternare lunghi bagni, passeggiate e pause nei numerosi chioschi affacciati direttamente sulla sabbia.

Spiaggia di Campus

Spesso meno conosciuta rispetto alle sue "vicine", Campus è una piccola sorpresa. La baia è ampia, il mare assume splendide tonalità turchesi e il paesaggio mantiene un'atmosfera più autentica e rilassata.

Qui il vento è spesso leggermente più presente, rendendola una meta molto apprezzata anche da chi pratica windsurf o vela. Al tramonto, poi, la luce calda che colora tutta la baia regala uno degli scorci più belli della costa.

Oltre al mare: cosa fare e cosa vedere durante un weekend a Villasimius

Per quanto sia difficile allontanarsi da un mare così, dedicare almeno qualche ora alla scoperta di Villasimius significa capire meglio perché questa zona della Sardegna sia riuscita a diventare una delle mete balneari più amate d'Italia.

Fino agli anni Cinquanta il paese era poco più di un piccolo centro agricolo e di pescatori. Oggi conserva ancora quell'atmosfera rilassata tipica dei borghi di mare, soprattutto fuori dalle ore più calde della giornata, quando le vie del centro iniziano a riempirsi di persone che passeggiano senza fretta tra boutique artigianali, negozi di prodotti locali, gelaterie e ristoranti.

La sera il corso principale diventa completamente pedonale e il paese cambia volto: i tavolini di tutti i locali si riempiono non appena la musica inizia ad arrivare in piazza. È il momento perfetto per fermarsi a bere un aperitivo o concedersi una cena a base di pesce fresco, fregola ai frutti di mare o culurgiones.

Chi ama la storia può visitare la Fortezza Vecchia, antica struttura difensiva costruita dagli Aragonesi per proteggere la costa dalle incursioni dei pirati, oppure raggiungere il Faro di Capo Carbonara, uno dei punti panoramici più belli della zona.

Gli appassionati di natura, invece, non possono perdere un'escursione nell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara. Il modo migliore per scoprirla è dal mare: numerose imbarcazioni salpano ogni giorno dal porto turistico accompagnando i visitatori tra calette raggiungibili solo via acqua, piscine naturali e fondali dove fare snorkeling.

È un'esperienza che permette di osservare la costa da una prospettiva completamente diversa e di capire quanto questo tratto di Sardegna sia rimasto, ancora oggi, straordinariamente incontaminato.

Dove alloggiare a Villasimius: VOI Tanka Village

Se c'è una struttura che, più di ogni altra, rappresenta l'idea di vacanza a Villasimius è senza dubbio il VOI Tanka Village.

Più che un semplice resort, è un piccolo mondo affacciato direttamente sulla splendida spiaggia di Simius, pensato per accogliere ogni tipo di viaggiatore: famiglie con bambini, coppie in cerca di relax, gruppi di amici e sportivi che non vogliono rinunciare a mantenersi attivi nemmeno durante le vacanze.

La prima cosa che colpisce è la posizione. Il resort si sviluppa lungo un'ampissima area verde che accompagna dolcemente gli ospiti fino al mare, eliminando quasi del tutto la sensazione di essere all'interno di un grande villaggio turistico. Ci si muove a piedi (o a bordo del trenino disponibile per gli ospiti), tra vialetti alberati, giardini curati e scorci sul mare che compaiono all'improvviso tra la vegetazione.

Negli ultimi anni la struttura ha intrapreso un importante percorso di rinnovamento. Ne è un esempio il nuovo VOI Tanka Selected, l'area più esclusiva del resort, completamente ristrutturata e progettata per offrire un'esperienza ancora più personalizzata. Le nuove camere, arredate su misura, si affiancano a servizi dedicati come reception e concierge riservati, una sala colazioni esclusiva con terrazza sul giardino, una nuova piscina riscaldabile e la possibilità di prenotare i gazebo comfort nelle prime file della spiaggia. Il progetto nasce proprio con l'obiettivo di coniugare il carattere vivace del villaggio con un'offerta più tailor made per chi desidera un soggiorno ancora più riservato.

Il vero cuore del VOI Tanka Village, però, resta la sua spiaggia privata. Affacciata sulla baia di Simius, è uno di quei luoghi che sembrano confermare tutto quello che si dice sul mare della Sardegna: sabbia chiarissima, acqua trasparente e fondali bassi che assumono infinite sfumature di azzurro nell'arco della giornata.

Qui le giornate scorrono con naturalezza, alternando bagni, lunghe passeggiate sul bagnasciuga e momenti di puro relax sotto l'ombrellone.

Ma è quando cala il sole che emerge forse l'aspetto più caratteristico del resort.

Come nei villaggi di una volta, anche al VOI Tanka Village esiste una vera e propria piazza centrale, che ogni sera si anima diventando il punto d'incontro degli ospiti. Ristoranti, bar, negozi, per non parlare dell'anfiteatro o semplicemente delle zone per sedersi: questo è uno spazio vivo ma mai caotico, che restituisce quella dimensione conviviale tipica delle vacanze italiane.

Anche la proposta gastronomica segue questa filosofia, offrendo esperienze molto diverse tra loro. Si può scegliere una cena più informale oppure concedersi un'esperienza panoramica al ristorante La Terrazza, dove show cooking, griglia, barbecue e sushi corner si alternano durante la settimana, valorizzando ingredienti del territorio e cucina internazionale.

Naturalmente non manca poi tutto ciò che oggi ci si aspetta da un resort di questo livello.

Chi ama mantenersi attivo può scegliere tra campi da tennis, padel, beach volley, attività fitness, sport acquatici, corsi organizzati e numerose esperienze all'aria aperta. Per chi invece immagina la vacanza come un momento per rallentare, la spa rappresenta il rifugio ideale, con percorsi benessere e trattamenti pensati per ritrovare energia dopo una giornata trascorsa al sole.

Uno dei servizi più apprezzati è la possibilità di organizzare direttamente tramite il resort escursioni in barca lungo la costa. Salpare dal porto di Villasimius permette infatti di raggiungere baie nascoste, fare snorkeling nell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara e ammirare alcune delle spiagge più belle della Sardegna da una prospettiva completamente diversa.

È forse questo il motivo per cui il VOI Tanka Village continua a essere, da anni, uno dei resort simbolo della Sardegna. Non soltanto per la posizione privilegiata o per la qualità dei servizi, ma perché riesce a offrire una vacanza costruita davvero intorno alle esigenze di chi la vive.