Nel 1971, il Tuca Tuca di Raffaella Carrà fece scandalo in televisione. Ecco come Alberto Sordi contribuì a trasformare il balletto censurato in un successo

Bastarono pochi movimenti, una canzone dal ritmo irresistibile e un ospite d'eccezione per trasformare un balletto televisivo in un pezzo di storia italiana. Era il 27 novembre del 1971 quando Raffaella Carrà e Alberto Sordi ballarono insieme il Tuca Tuca, regalando al pubblico di Canzonissima uno dei momenti più memorabili della televisione.

Una scena che oggi ci fa sorridere per la sua spontaneità, ma che all'epoca aveva un significato ben diverso. Perché dietro quella coreografia apparentemente innocente si nascondeva una piccola rivoluzione, fatta di censura, polemiche e una buona dose di ironia.

E soprattutto, c'è un dettaglio che non tutti conoscono: senza l'intervento di Alberto Sordi, probabilmente quel balletto non sarebbe mai diventato il fenomeno che ricordiamo oggi.

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Il Tuca Tuca di Raffaella Carrà e lo scandalo che fece discutere l'Italia

Per comprendere quanto fosse rivoluzionario il Tuca Tuca bisogna tornare all'Italia dei primi anni Settanta. La televisione era ancora profondamente legata a un'idea tradizionale di intrattenimento, con regole piuttosto rigide su ciò che poteva essere mostrato sul piccolo schermo.

Raffaella Carrà, invece, rappresentava qualcosa di completamente nuovo. Energica, indipendente, disinvolta, aveva già fatto discutere per aver mostrato l'ombelico durante Canzonissima nel 1970. L'anno successivo arrivò il Tuca Tuca, una canzone scritta da Gianni Boncompagni e musicata da Franco Pisano, accompagnata da una coreografia di Don Lurio.

Il balletto, eseguito inizialmente insieme a Enzo Paolo Turchi, prevedeva una sequenza di piccoli tocchi sul corpo, dalle ginocchia ai fianchi, fino al petto e alla fronte.

Niente di particolarmente scandaloso per gli standard attuali. Eppure, per i dirigenti Rai dell'epoca, quei movimenti erano decisamente troppo provocatori.

La coreografia venne censurata e i due ballerini furono costretti a modificare il modo di eseguirla, fino a quando il numero venne di fatto accantonato.

Sembrava la fine di un esperimento televisivo un po' troppo audace. Ma Raffaella Carrà non aveva ancora giocato la sua carta migliore.

Come Alberto Sordi trasformò un balletto proibito in un fenomeno nazionale

La svolta arrivò proprio il 27 novembre 1971, quando Alberto Sordi partecipò come ospite a Canzonissima.

L'attore romano conosceva bene Raffaella Carrà, che anni dopo avrebbe raccontato un retroscena piuttosto curioso: durante una cena, Sordi le aveva detto che avrebbe accettato di partecipare al programma soltanto a una condizione, poter ballare proprio il Tuca Tuca insieme a lei.

Una richiesta difficile da rifiutare, soprattutto considerando la popolarità dell'attore.

Così, quella sera, Sordi si ritrovò sul palco accanto alla Carrà, impegnato in una versione del balletto decisamente più comica e giocosa.

Il contrasto tra l'eleganza e la sensualità di Raffaella e le espressioni divertite dell'attore fece il resto. Quello che fino a poco tempo prima era stato considerato sconveniente diventò improvvisamente un momento di irresistibile intrattenimento.

La presenza di Sordi contribuì a sdoganare il Tuca Tuca, trasformandolo in un successo popolare.

A 55 anni di distanza, quella scena racconta molto più della nascita di un tormentone. Racconta un'Italia che stava lentamente cambiando e una donna che, attraverso la musica e la televisione, riusciva a mettere in discussione le convenzioni senza perdere il sorriso.

Ed è forse proprio questo il segreto di Raffaella Carrà: essere riuscita a fare piccole rivoluzioni facendole sembrare la cosa più naturale del mondo.