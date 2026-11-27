Dimenticate per un momento i classici marroni e i soliti smoky eyes. L'inverno 2026 accende lo sguardo con ombretti gioiello: viola ametista, blu zaffiro e verde smeraldo sono le nuance da sperimentare per un make-up luminoso.

Dopo una lunga stagione all'insegna del make-up essenziale, è arrivato il momento di rimettere il colore al centro della beauty routine. E questa volta non si tratta soltanto di qualche tocco di ombretto pastello o di una sottile linea di eyeliner: l'inverno 2026 vuole sguardi intensi, sfumature sature e texture capaci di catturare la luce. La nuova ispirazione arriva direttamente dal mondo delle pietre preziose, con una palette che spazia dal viola ametista al blu zaffiro, passando per il verde smeraldo.

Una tendenza che trova conferma anche sulle passerelle Autunno-Inverno 2026, dove il trucco occhi è tornato protagonista. Da Chanel, con riflessi luminosi e metallici, a Carolina Herrera, dove il viola ha conquistato le palpebre, fino alle sperimentazioni cromatiche di Acne Studios. Il messaggio è chiaro: il colore non è più un dettaglio, ma il vero protagonista del make-up.

Viola ametista: il colore preferito dalle cool girl

Tra le nuance più interessanti della stagione c'è senza dubbio il viola, declinato in tutte le sue sfumature: dal lilla polveroso al malva freddo, fino al prugna intenso e all'ametista metallizzato. È un colore che riesce a essere romantico e misterioso allo stesso tempo, soprattutto quando viene applicato su tutta la palpebra e sfumato verso l'esterno per creare un effetto smoky.

A dimostrarne il potenziale ci ha pensato anche Zendaya, che ha recentemente sperimentato un make-up occhi nelle tonalità del lavanda, realizzato dal make-up artist Ernesto Casillas con prodotti Prada Beauty. Il risultato? Uno sguardo delicatamente luminoso, dove il viola incontra tonalità nude e calde sul resto del viso. Anche le passerelle Autunno-Inverno 2026 di Saint Laurent, Balenciaga e Carolina Herrera hanno celebrato questa famiglia cromatica, giocando con finish opachi, iridescenti e sfumature più profonde.

Per interpretare il trend in versione serale, basta intensificare il colore sulla palpebra mobile e aggiungere una matita nera lungo la rima ciliare. Per il giorno, invece, meglio un velo di lilla shimmer concentrato al centro della palpebra.

Blu zaffiro: lo sguardo si accende di riflessi magnetici

Profondo come il cielo notturno, luminoso come una pietra preziosa: il blu zaffiro è una delle alternative più sofisticate al classico nero. La sua forza sta nella versatilità, perché può trasformarsi in un colore delicato se applicato con un pennello morbido oppure diventare protagonista di uno smoky eye intenso, soprattutto nelle sue versioni navy, cobalto e metallizzate.

Il ritorno del blu nel make-up occhi è stato confermato anche dai red carpet del 2026. Agli Oscar, Priyanka Chopra Jonas ha scelto una sfumatura denim, un grigio-blu delicato che ha dato profondità allo sguardo senza appesantirlo. Jayme Lawson, invece, ha puntato su un tocco di blu zaffiro lungo la rima inferiore, creando un richiamo cromatico con il suo abito. Anche sulle passerelle di Gucci, Proenza Schouler e Valentino il blu ha trovato spazio, tra smoky eyes dalle tonalità profonde e tocchi più chiari e luminosi.

Come indossarlo? Per un risultato contemporaneo, si può applicare un ombretto blu notte sulla palpebra superiore e sfumarlo leggermente verso le tempie, lasciando il resto del viso naturale. Chi preferisce un approccio più discreto può concentrarsi sull'angolo interno dell'occhio oppure utilizzare una matita blu sfumata lungo le ciglia.

Verde smeraldo: la nuance preziosa per un make-up d'impatto

È intenso, elegante e decisamente scenografico. Il verde smeraldo è la scelta ideale per chi vuole sperimentare con il colore senza rinunciare a un risultato sofisticato. Dalle sfumature bosco a quelle più brillanti e metallizzate, questa tonalità ricorda immediatamente le atmosfere rétro e il glamour delle grandi dive del cinema.

Anche in questo caso, il red carpet offre qualche spunto interessante. Agli Oscar 2026, Wunmi Mosaku ha abbinato al suo abito verde brillante un tocco di ombretto smeraldo nell'angolo interno degli occhi, dimostrando come basti un piccolo dettaglio cromatico per trasformare un make-up essenziale. Una soluzione da copiare anche nella quotidianità, magari scegliendo un ombretto verde luminoso da applicare sulla palpebra mobile oppure una matita color bosco da sfumare lungo le ciglia.

Per un effetto più audace, invece, si può realizzare uno smoky eye verde scuro, da completare con mascara nero e labbra nude. Il risultato è un beauty look intenso, perfetto per accompagnare gli outfit delle feste e le serate invernali.

Come indossare gli ombretti gioiello: le regole per un risultato chic

Il segreto per interpretare la tendenza degli ombretti gioiello senza esagerare è trovare il giusto equilibrio tra colore, texture e intensità. Le tonalità metallizzate e shimmer sono perfette per illuminare la palpebra e creare punti luce, mentre le formule opache permettono di costruire profondità e definire lo sguardo. Un'altra possibilità è giocare con le texture: si può partire da una base opaca e aggiungere un tocco di pigmento luminoso al centro della palpebra, per un effetto tridimensionale.

Per il resto del viso, meglio lasciare spazio agli occhi. Una base luminosa, un velo di blush e un gloss rosato o un rossetto nude sono sufficienti per completare il look senza sottrarre attenzione al make-up protagonista.

Gli ombretti gioiello da provare: i brand make-up da scoprire

Per sperimentare con le nuance preziose dell'inverno, ci sono diversi brand da tenere d'occhio. Urban Decay è un riferimento per chi ama gli ombretti gioiello intensi e gli effetti luminosi, mentre MAC Cosmetics offre un'ampia scelta di pigmenti e finish per creare look personalizzati. Per le amanti delle texture sofisticate e dei colori ricercati, vale la pena esplorare le proposte di Dior Beauty e Chanel Beauty.

Chi cerca tonalità particolari e formule altamente pigmentate può invece dare un'occhiata a NABLA Cosmetics, mentre KIKO Milano e Sephora Collection sono ottimi punti di partenza per sperimentare con colori e finish diversi senza necessariamente investire in una palette professionale.

Che sia un tocco di ametista, una sfumatura zaffiro o un accento smeraldo, questo inverno il make-up occhi diventa il gioiello più prezioso da indossare.

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