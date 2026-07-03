Le It-girl hanno abbandonato la riga in mezzo per una ponytail senza riga ultra sleek. Ma cosa la rende l’arma segreta anti-caldo dell’estate 2026?

A maggio Starbene ha definito la ponytail "l’alleata numero uno anti-sudore" perché libera collo e viso. Nel frattempo, su TikTok, bastava una foto di Kylie Jenner per ribattezzare un gesto che fate da anni: legare i capelli tutti all’indietro e stop.

La chiamano partless slick back, le hairstylist parlano di coda di cavallo senza riga e le It-girl l’hanno adottata come uniforme estiva. Traduzione pratica: potete salutare la riga in mezzo e avere una ponytail sleek che regge i 35 gradi.

Che cos’è davvero la ponytail senza riga

I capelli sono pettinati tutti all’indietro, nessuna riga visibile, radici ultra piatte e lunghezze raccolte in una coda alta, media o bassa. Gli hairstylist di Jean Louis David la indicavano già nel 2015 come look di passerella, spesso in versione wet look lucida, vista anche alle sfilate di Tod’s.

Oggi la stessa acconciatura è tornata con un nuovo nome, partless slick back, grazie ai creator beauty e a foto virali di Kylie Jenner.

L’hairstylist delle celeb Iggy Rosales, che lavora spesso con lei, ha spiegato che il mood dei capelli sta virando da morbido e "sfatto" a qualcosa di più netto, pulito e intenzionale. Una coda di cavallo senza riga crea una linea simmetrica, quasi architettonica, che mette in primo piano il viso, il trucco e i gioielli.

Perché la ponytail è perfetta con il caldo

Qui entra in scena la parte interessante per voi che correte tra ufficio, metro e aperitivi. Una coda di cavallo senza riga libera completamente la nuca, controlla il volume alle radici e tiene lontani dalla fronte quei ciuffi appiccicati dal sudore che nessuna cipria può salvare.

Starbene la inserisce tra le acconciature "anti-caldo" perché, oltre a essere veloce, funziona sui capelli medi e lunghi, lisci o mossi. Il finish sleek, se ben dosato, è un alleato con l’umidità: un sottile strato di prodotto levigante sulle radici tiene a bada il crespo invece di combatterlo inutilmente.

In più, rispetto alla classica coda con riga centrale, l’effetto è subito più chic e "pensato", anche con un semplice top bianco e sandali.

Come fare la ponytail senza riga step by step

Prima cosa: partite da capelli asciutti. Non devono essere perfetti da parrucchiere, basta che siano districati. Se li avete molto ricci o crespi, usate un po’ di crema o gel leggero solo sul contorno del viso. Mettete una noce di gel o crema styling sulle mani e passatela sulle radici, soprattutto sulla parte frontale e ai lati.

Come secondo step: con una spazzola piatta, pettinate tutti i capelli all’indietro, senza mai tracciare la riga, fino a quando vedete una superficie liscia e uniforme.

A questo punto decidete l’altezza. Coda alta, effetto Jennifer Lopez o Barbie ponytail, se vi piace un’aria più glam e se il viso è tendenzialmente allungato. Coda media, all’altezza delle orecchie, è quella che sta bene quasi a tutte. Coda bassa, molto tirata, in stile Rooney Mara, ideale se avete lineamenti marcati e volete un look minimal fortissimo.

Come terzo passaggio: fissate con un elastico morbido, avvolgendo senza tirare troppo.

Come ultima mossa: ripassate la superficie delle radici con le mani per schiacciare eventuali gonfiori e, se vi piace il wet look, aggiungete pochissimo prodotto lucido sulle prime lunghezze. Un velo di lacca solo sulla parte frontale aiuta la tenuta anti-sudore, soprattutto se passate ore sui mezzi o in bici.

Trucchi da It-girl (ed errori da evitare) con 35 gradi

I consigli dei parrucchieri sono chiari. Primo, non stringete l’elastico come se doveste correre una maratona: rischiate mal di testa e capelli spezzati, soprattutto se la coda è sempre nello stesso punto. Secondo, attenzione alla quantità di prodotto: il confine tra sleek e "capelli unti" è sottile, meglio iniziare con pochissimo e aggiungere se serve.

Con il sole diretto, gli esperti ricordano di proteggere anche cute e lunghezze con uno spray solare per capelli. Se sapete già che passerete la giornata tra ufficio climatizzato e terrazza all’aperto, può aiutare tenere in borsa un mini pettine e una bustina di gel o crema. Bastano trenta secondi in bagno per ridare compattezza alle radici.

Abbinamento da copiare dalle It-girl: base viso luminosa, sopracciglia curate, gloss trasparente e orecchini importanti, che con la coda senza riga diventano protagonista quanto la ponytail stessa. Con un gesto che facevate già, siete pronte a trasformare la solita "coda perché fa caldo" nella vostra firma sleek dell’estate.