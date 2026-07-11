Dai borghi alla costa, fino a ristoranti di alto livello e hotel: cosa fare e vedere in Liguria di Ponente per un weekend o una vacanza

Per troppo tempo la Riviera del Ponente ligure è stata considerata la sorella discreta, quasi timida, del blasonato Levante. Se Portofino e le Cinque Terre evocano immediatamente un immaginario di mondanità da cartolina, la costa che si snoda da Savona fino al confine francese custodisce però un fascino più autentico, selvaggio e, oggi più che mai, sofisticatamente contemporaneo. È una terra di contrasti, dove la roccia incontra l’acqua, dove il lusso non è sbandierato e dove si possono scoprire scorci e luoghi meno affollati e altrettanto caratteristici.

Tramonti vista mare, castelli, baie e un'interessante offerta gastronomica. La Liguria di Ponente è tutto questo e molto di più. Ecco i luoghi da scoprire e provare.

Il fascino dei borghi tra mare, storia e leggenda

Esplorare il Ponente significa perdersi in un labirinto di storie impresse nella pietra dei suoi centri storici, molti dei quali custoditi nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia.

Noli, Finalborgo e Verezzi

Noli accoglie il visitatore con un centro raccolto, denso di scorci medievali e torri in pietra che si affacciano su un mare limpido e tranquillo. Dopo una passeggiata tra i vicoli e una salita al Castello di Monte Ursino per dominare la costa, l'esplorazione si fa avventurosa lungo il sentiero panoramico che conduce alla Grotta dei Falsari. Questo spettacolare antro a strapiombo sul mare deve il suo nome alla leggenda di contrabbandieri e falsari che qui trovavano rifugio, offrendo oggi un punto d'osservazione mozzafiato sul golfo.

Poco oltre, Varigotti si presenta come un pugno di case color pastello e bouganville affacciate sulla spiaggia, dove i tavolini dei bar poggiano direttamente sulla sabbia, regalando un’atmosfera lenta da vacanza d’altri tempi. Qui si trova la celebre Baia dei Saraceni, una lunga e stretta lingua di sabbia lambita da acque trasparenti, il cui accesso è contingentato nei mesi estivi per preservarne la delicata bellezza.

Procedendo verso ovest, Finalborgo rivela la sua identità di borgo fortificato dall'impronta medievale. Racchiuso da mura e torri perfette, il paese si svela in un susseguirsi di piazzette eleganti, palazzi storici e botteghe artigiane curate, dove l’atmosfera invita a una camminata senza meta fino ai ruderi di Castel Gavone o al Forte San Giovanni. Ma anche tanti negozi dedicati al mondo outdoor e bike (e dopo scoprirete perché). In centro storico ogni anno ad agosto si tiene Viaggio nel Medioevo, quattro giorni di festa e rievocazioni storiche, tra musica celtica e osterie su strada, tutto rigorosamente a tema. Un'atmosfera allegra, conviviale e davvero difficile da spiegare a parole.

Salendo ancora, abbarbicato su un crinale tra uliveti e muretti a secco, si incontra Verezzi, antico borgo interamente pedonale in pietra rosa, che culmina nella scenografica Piazza Sant’Agostino. La terrazza naturale si affaccia sul blu della riviera ponentina. Ed è proprio questa piazza che d'estate, dal 1967, si trasforma nel celebre palcoscenico a cielo aperto per il suo Festival Teatrale, che quest'anno celebra dunque la 60esima edizione.

Alassio, Laigueglia e Cervo

Lungo la costa si incontrano poi le anime più marine e vivaci del territorio. Alassio unisce la sua vocazione mondana alla bellezza del Budello, il classico caruggio affollato di vetrine e profumo di focaccia, celebre per la sua lunga spiaggia sabbiosa e per il Muretto decorato dalle piastrelle autografe delle celebrità. Per una pausa botanica ci si può rifugiare nei Giardini di Villa della Pergola, capolavoro di fine Ottocento affacciato sulla baia.

Subito accanto, la splendida Laigueglia, incastonata nella Baia del Sole con vista sull'isola Gallinara, racconta un’antica storia legata alla raccolta del corallo e alla tradizione dei pescatori, che ancora oggi pulsa lungo il Vico Drito, l'arteria principale del borgo dominata dai campanili di San Matteo.

Infine Cervo, arrampicato sul promontorio con un dedalo di vicoli acciottolati e archi in pietra, culmina sul sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista, palcoscenico naturale del Festival Internazionale di Musica da Camera che si tiene ogni estate di fronte al mare.

Esperienze d'autore: l'outdoor e i sentieri vista mare

La Riviera di Ponente si vive assecondando il ritmo della natura, grazie a una rete di percorsi che attira appassionati da tutta Europa. La Finale Outdoor Region è diventata una delle mete più ambite nel panorama internazionale della mountain bike, complice una varietà di trail con pochi eguali al mondo che spaziano dai boschi di faggi a mille metri di quota fino alla macchia mediterranea. Questo comprensorio conta oltre 130 sentieri dedicati alle due ruote, molti dei quali teatro delle tappe dell’Enduro World Series o dell'imperdibile anello della 24H of Finale sull’altopiano delle Manie, un tracciato panoramico unico.

Per chi preferisce muoversi a piedi, il territorio offre camminate spettacolari come il Sentiero del Pellegrino, che collega Varigotti a Noli lungo il promontorio, regalando scorci suggestivi sulla costa (come quello in foto sopra), ideale da percorrere quando l’aria si fa più fresca.

Chi invece cerca il relax in movimento può contare sulla splendida pista ciclabile del Ponente Ligure, un tracciato pianeggiante ricavato dal vecchio sedime ferroviario che costeggia il mare e permette di pedalare da San Lorenzo al Mare fino a Sanremo e oltre. Proprio lungo questo percorso, l'itinerario invita a una sosta imperdibile alla Vesca, il luogo ideale dove fermarsi ad ammirare lo spettacolo del tramonto sospesi tra un calice di vino e un cocktail, accarezzati dalla brezza marina e circondati dalla macchia mediterranea.

L'evoluzione del gusto

La rinascita di questa riviera passa inevitabilmente attraverso la tavola, grazie a una ristorazione d'eccellenza che sa muoversi tra la memoria storica e il rigorscore contemporaneo. A Savona, il ristorante A Spurcacciuna, situato all'interno del Mare Hotel, celebra ben centotrentacinque anni di storia familiare. Oggi guidato dalla quarta generazione della famiglia con lo Chef Simone Perata, il locale propone una visione incredibilmente creativa, che unisce i piatti del territorio alla freschezza della materia prima locale, supportata da una cantina con oltre millecinquecento etichette e dal servizio senza tempo del maître Giuseppe D’Angelo.

Spostandosi a Laigueglia, all'interno dell'Hotel Windsor, il ristorante SAVŌ propone la cucina dello chef torinese Roberto Stella, classe 1991. Il menu valorizza il pescato locale e le verdure dell’entroterra con un approccio rigorosamente stagionale, capace di unire radici liguri, tecnica e inventiva. Qui è possibile fermarsi a pranzo, per spezzare una giornata sulla spiaggia, o a cena. In quest'ultimo caso, concedetevi il menù degustazione, per un percorso guidato all'insegna della creatività e del sapore.

A Ventimiglia, proprio dove la Liguria incontra la frontiera francese, il ristorante Marco Polo della Maison Pani rappresenta una meta enogastronomica da segnare in agenda. Nato nel 1960 come palafitta sulla spiaggia, è oggi guidato dallo chef Diego Pani insieme alla sorella Marina in sala. Diego, dopo importanti esperienze nelle brigate internazionali di Alain Ducasse e Joël Robuchon, ha scelto di tornare all'essenziale e alla cucina della nonna Maria, diretta e leggibile, dove piatti iconici come la fricassea d’aragosta creata dal padre o il risotto al polpo della nonna convivono con il pescato del giorno alla griglia. Il sommelier Mattia Cavalli ha poi strutturato una cantina di oltre 600 etichette con una selezione profonda di Champagne, Borgogna e Piemonte, in una sala anni Settanta che ricorda un veliero d'epoca. Per chi cerca una sosta d'eccellenza a Cervo, l'indirizzo da segnare in agenda è invece il ristorante San Giorgio, punto di riferimento per l'ottima cucina del borgo.

Una nuova idea di ospitalità

Il Ponente Ligure ha vissuto una profonda metamorfosi anche sul fronte dell'accoglienza. Oggi il panorama si arricchisce di sfumature diverse rispetto al passato che assecondano ogni desiderio di soggiorno.

Per chi cerca un contatto intimo con la natura e la tranquillità dell'entroterra, le colline terrazzate nascondono oasi di pace perfette per rigenerarsi lontano dal trambusto costiero. Strutture come Villa Giada e il Relais Il Casale offrono un'ospitalità curata che fa della quiete e del paesaggio rurale i propri punti di forza, ideali per riscoprire i ritmi lenti della campagna ligure pur rimanendo a breve distanza dal mare.

Sul fronte dell’hotellerie di alto livello, la costa sta vivendo una vera e propria stagione d’oro. A Laigueglia, il sopracitato Hotel Windsor si distingue - oltre che per la ristorazione - come boutique hotel dal design contemporaneo capace di fondere suggestioni rétro e un'ospitalità ricercata. Nato dalla visione di Alessandro Sironi e dell'art director Alice Muzzioli, l'hotel, affiliato a Design Hotels, ha da poco annunciato l'ingresso in Marriott Bonvoy per aprirsi a una clientela globale. Le sue 25 camere, decorate nei toni rilassanti del beige e del verde salvia, si affacciano sul mare o sui vicoli del borgo. A completare l'offerta, una spiaggia privata dal gusto anni Sessanta che guarda verso l’isola della Gallinara.

Per chi preferisce il fascino discreto della Val Lerrone, a circa 11 chilometri dal mare, il borgo di Garlenda custodisce La Meridiana Hotel & Golf Resort. Membro del prestigioso Gruppo Relais & Châteaux, questo hotel di charme nato nel 1976 offre 25 camere dall'eleganza eclettica immerse nel verde. Il soggiorno qui è scandito dai ritmi della campagna, dai vicini campi da golf e da una colazione a buffet rielaborata quotidianamente dallo chef per evitare ogni monotonia, tra torte dolci e salate appena sfornate, salumi, formaggi e salmone.

Il Ponente ha finalmente rivelato la sua anima più sfaccettata, dimostrando di non temere alcun confronto.