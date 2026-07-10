Con Portofino ’97, Victoria Beckham trasforma il ricordo di una fuga romantica sulla Riviera ligure in una fragranza sofisticata, fresca e sensuale.

Ci sono luoghi che restano impressi nella memoria per sempre. Per Victoria Beckham, uno di questi è senza dubbio Portofino. La stilista e imprenditrice beauty ha infatti dedicato una delle fragranze più iconiche della sua collezione a una vacanza vissuta nel celebre borgo ligure nel 1997, trasformando quei ricordi in un profumo che profuma di estate, mare e romanticismo.

Il nome, Portofino '97, richiama proprio quell'anno speciale e racconta, attraverso le note olfattive, l'emozione di una nuova infatuazione, di una fuga segreta e della spensieratezza tipica delle estati italiane. Secondo il brand, la fragranza nasce dall'idea di catturare la sensazione della brezza marina che entra da una finestra aperta, il profumo dei fiori freschi in una suite affacciata sul mare e l'atmosfera di un amore agli inizi.

Le note della Riviera italiana

A tradurre questo immaginario in profumo è una composizione luminosa e sofisticata. L'apertura è dominata dal bergamotto calabrese e dal pepe nero, che regalano una partenza fresca e vibrante. Nel cuore emergono accordi di ambra e incenso, mentre il fondo si scalda con vetiver, patchouli e muschio, creando una scia elegante e avvolgente.

Il risultato è una fragranza genderless che unisce la freschezza agrumata tipica delle località mediterranee a una sensualità più profonda e sofisticata, perfettamente in linea con l'estetica minimal chic che caratterizza l'universo Beckham.

Un profumo che racconta una storia

Negli ultimi anni Victoria Beckham ha costruito una vera e propria "biblioteca olfattiva" ispirata ai luoghi e ai momenti più significativi della sua vita. Portofino '97 occupa un posto speciale all'interno della collezione perché celebra uno dei ricordi più romantici condivisi con David Beckham, trasformando un'esperienza personale in un racconto universale fatto di emozioni, paesaggi e sensazioni.

Non sorprende quindi che il profumo continui a essere tra i più apprezzati della linea: la sua capacità di evocare immediatamente una vacanza sulla Riviera italiana, tra terrazze affacciate sul mare e tramonti dorati, lo rende una delle fragranze più distintive del marchio. Anche diverse testate beauty internazionali lo descrivono come un equilibrio riuscito tra freschezza mediterranea e sensualità contemporanea.

L'estate secondo Victoria Beckham

Con Portofino '97, Victoria Beckham conferma una tendenza sempre più diffusa nel mondo della profumeria: raccontare storie attraverso le fragranze. E quale scenario migliore di Portofino, simbolo senza tempo della dolce vita italiana, per dare forma a un profumo che sa di libertà, eleganza e nostalgia?

Per chi sogna una fuga sulla Riviera senza lasciare la città, questa potrebbe essere la destinazione olfattiva perfetta.