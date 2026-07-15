Durante le ondate di calore, abbassare completamente persiane e tapparelle non sempre aiuta a mantenere la casa fresca. Alcuni errori molto comuni possono favorire il surriscaldamento degli ambienti: ecco come gestire luce e ventilazione per migliorare il comfort.

Nelle ultime estati molti appartamenti italiani hanno superato i 30 gradi interni, pur con persiane e tapparellereligiosamente abbassate tutto il giorno. Climatizzatore acceso, luce spenta, eppure il soggiorno continua a sembrare una sauna permanente.

Il problema spesso non è “quanto” chiudete, ma “come” lo fate. Alcuni gesti automatici - abbassare tutto fino in fondo e sigillare ogni fessura - trasformano la finestra in una piastra calda che lavora contro di voi. La buona notizia: bastano pochi centimetri, usati bene, per cambiare del tutto la situazione.

Perché la casa si scalda anche con le persiane abbassate

Quando il sole colpisce il vetro, l’energia viene in parte assorbita e trasformata in calore. Se davanti al vetro c’è una tapparella o una persiana chiusa “a tappo”, lo spazio tra infisso e schermatura diventa una piccola camera d’aria.

In quell’intercapedine l’aria può arrivare facilmente a temperature intorno ai 45-50 gradi. Il calore, non avendo via di fuga, si accumula e viene irradiato verso l’interno. Risultato: il vetro scotta e la stanza si scalda come se la schermatura non ci fosse.

Secondo ENEA, le schermature esterne possono ridurre fino a circa il 60% del calore che entra dalle finestre se sono ventilate e usate correttamente. Se invece sigillano del tutto, l’effetto protettivo crolla e resta solo il buio.

L’errore da evitare: persiane e tapparelle chiuse “a tappo”

L’errore classico è questo: tapparella tutta giù, feritoie completamente chiuse, magari finestra appena socchiusa “per far circolare l’aria”. Oppure persiane a battente chiuse aderenti all’infisso, nessuno spiraglio in basso, stecche serrate.

I segnali che qualcosa non va sono molto concreti: vetro bollente al tatto, aria ferma vicino alla finestra, odore di “caldo” quando aprite. Se accendete il climatizzatore, deve lavorare di più per vincere questo radiatore improvvisato affacciato su strada.

Chiudere tutto per ore crea anche una casa buia e poco ventilata. Non aiuta l’umore, né la sensazione di comfort. Il trucco è schermare il sole diretto, ma lasciare all’aria una via di fuga.

Il trucco dei pochi centimetri: come chiuderle davvero nel modo giusto

Per le persiane a battente la regola è semplice: non chiudetele mai completamente a filo del davanzale. Lasciate sempre una fessura di 3-5 centimetri in basso; nelle notti più calde potete arrivare a 5-8 centimetri. L’aria più fresca entra da sotto, quella calda esce dalle stecche e dalla parte alta.

Con le tapparelle avvolgibili funziona la cosiddetta “regola del terzo”: nelle ore di sole diretto, tenetele abbassate ma lasciate aperto circa un terzo superiore. La parte bassa protegge dall’irraggiamento, quella alta permette all’aria calda di salire e uscire dalle feritoie, interrompendo l’effetto forno.

Altro punto fondamentale: non ostruite mai le piccole fessure di ventilazione delle tapparelle con nastri, carta o pannelli improvvisati. Quei microfori servono proprio a rompere l’effetto serra davanti al vetro.

Orari e orientamento: la strategia sulle 24 ore

Una finestra esposta a est ha il suo picco di irraggiamento tra le 7 e le 11. A sud il momento critico va più o meno dalle 11 alle 16, a ovest dalle 15 al tramonto. Il lato nord, in genere, è il più “tranquillo”.

Questo significa che non tutte le persiane vanno gestite allo stesso modo. Un esempio pratico per un classico trilocale:

cucina a est : al mattino persiane o tapparelle in posizione protettiva, dal tardo mattino potete riaprire di più;

: al mattino persiane o tapparelle in posizione protettiva, dal tardo mattino potete riaprire di più; soggiorno a sud : schermatura attiva nelle ore centrali con la regola del terzo o dei centimetri;

: schermatura attiva nelle ore centrali con la o dei centimetri; camera a ovest: molto protetta nel pomeriggio, poi più aperta la sera per smaltire il calore accumulato.

La notte giocate tutto sulla ventilazione: finestre il più possibile aperte e schermature sollevate o molto aperte per qualche ora dopo il tramonto, compatibilmente con sicurezza e rumore. Così rinfrescate muri e arredi, non solo l’aria.

Check-list rapida: cosa potete fare oggi senza spendere nulla

Appoggiate una mano sul vetro delle finestre esposte al sole: se scotta, controllate come sono messe tapparelle e persiane. Probabilmente sono troppo chiuse e senza sfogo d’aria. Su persiane a battente, create subito lo “scalino” di 3-5 centimetri in basso, senza rinunciare alla privacy. Verificate di notte come cambia la sensazione di caldo in camera. Su tapparelle, provate per qualche giorno la regola del terzo superiore aperto nelle ore di sole diretto. Osservate la differenza sulla temperatura e sul lavoro del climatizzatore. Organizzate una routine: al mattino presto arieggiate bene, poi chiudete vetri e schermature prima che il sole entri forte. Alla sera invertite, aprendo tutto per due-tre ore. Evitate di trasformare la casa in un bunker buio tutto il giorno: proteggete le finestre giuste nei momenti giusti, lasciando entrare luce diffusa dove non c’è irraggiamento diretto.

Piccoli gesti, pochi centimetri, ma un effetto concreto su caldo, comfort e bollette estive.

Attenzione: il caldo anomalo potrebbe farci invecchiare più velocemente del previsto