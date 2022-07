Dal taglio bob ai mermaid hair fino ai fiocchi tra i capelli: ecco sei tendenze beauty dalla Haute Couture Autunno Inverno 2022-23 da provare subito

Un mix di romanticismo vintage, raffinatezza e spensieratezza allo stesso tempo. Che ci fa volare con la fantasia a temi che furono, per immaginare il presente con più frivolezza – o maggiore consapevolezza. Così i marchi che hanno sfilata alla Haute Couture Autunno Inverno 2022-2023 interpretano la nuova bellezza. Tra tutte le tendenze beauty, sei hanno catturato la nostra attenzione. Siamo pronte a scommettere che conquisteranno anche voi e che le sperimenteremo già durante questa estate.

Il caschetto bon ton

Liscio e rigorosamente abbinato a una frangia lunga e bombata. Il bob del prossimo autunno, così come interpretato da Dior, riprende le forme del caschetto della precedente stagione per un allure anni Sessanta/Settanta che resiste a tutte le mode.

L'estetica degli anni Venti

La nostalgia di un decennio che ha segnato il mondo dell'arte, della moda e dalle bellezza porta questa volta la firma di Armani che interpreta l'estetica degli anni Venti focalizzando l'attenzione su un look occhi brillante e profondo, intenso e dal finish vagamente drama. Insomma, uno smokey eyes davvero diverso dal solito grazie a un black dot al centro della rima inferiore: da copiare.

Nuovo romanticismo

I raccolti dimostrano la voglia di semplicità e raffinatezza. Dagli chignon bassi con righe centrali che strizzano l'occhio alle acconciature rinascimentali fino ai raccolti alti dal finish wet che aggiungono una brillantezza retrò: l'obiettivo è poter sfoggiare un hairdo iperfemminile.

Wavy hair

Un po' mermaid hair un po' beach waves: il capello lungo mosso diviso da una riga centrale sarà il look must to try del prossimo autunno. Perché non anticipare?

Un fiocco tra i capelli

A sdrammatizzare il look ci pensa poi un accessorio fiocco che, nella dimensione over, spezza un po' il lato più giocoso degli hair look visti alla sfilata di Chanel.

Nail art bianca perlescente

Anche le unghie reclamano il loro spazio. Quale sarà il nail look del prossimo autunno? La risposta di Chanel? Bianco perlescente!

Credit ph: GettyImages, Giorgio Armani Beauty, Autumn-Winter 2022-2023 Haute Couture by Dior Dior makeup created and styled by Peter Philips Photography: Olivier Rose for Christian Dior Parfums, Fall-Winter 2022/23 Haute Coutre Collection CHANEL Beauty Backstage Makeup Chanel @Chanel 2022

