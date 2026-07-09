Morbido, fluido e personalizzato, è il taglio che rinnova l'eredità degli anni Novanta con un approccio contemporaneo e sartoriale, come ci racconta un esperto

Le chiome perfettamente piatte lasciano il posto a volumi morbidi, scalature leggere e linee che assecondano il movimento naturale dei capelli. Tra le tendenze più interessanti del momento spicca il Curve Cut, il taglio che sta conquistando saloni e social grazie alla sua capacità di valorizzare il viso senza sacrificare la lunghezza. Una nuova interpretazione della scalatura, più sofisticata e sartoriale, che mette al centro la bellezza autentica della chioma, rispettandone texture e personalità.

Curv cut: cosa cambia rispetto al passato

Se gli anni Novanta continuano a ispirare moda e beauty, il loro ritorno passa oggi attraverso un linguaggio decisamente più raffinato. Dimenticate gli stacchi netti e le scalature marcate. Il Curve Cut lavora sulle proporzioni con estrema naturalezza, creando un movimento morbido che accompagna i lineamenti e dona ai capelli maggiore corpo, luce e dinamismo. Un'estetica rilassata che ha già conquistato celebrity come Jennifer Aniston, da sempre icona delle scalature impeccabili, e Kaia Gerber, interprete di uno stile essenziale ma sofisticato.

Non si tratta, però, di una semplice operazione nostalgia. Come spiega Nicola Gepponi, Salon Director di TONI&GUY Firenze: "Il Curve Cut è un’evoluzione contemporanea delle iconiche scalature degli anni '90, reinterpretate con un approccio molto più sofisticato e personalizzato. Si distingue per una struttura morbida, costruita attraverso un gioco di scalature che si concentra soprattutto intorno al viso e lungo le medie lunghezze, creando una linea curva, da cui prende il nome, che accompagna naturalmente i lineamenti e permette di incorniciare il volto alla perfezione". L'obiettivo, sottolinea l'esperto, è ottenere una linea armoniosa e fluida, capace di valorizzare la forma del viso e la texture naturale dei capelli.

Tutti i punti di forza del curve cut

Il vero punto di forza del Curve Cut è la sua straordinaria versatilità. Più che seguire uno schema prestabilito, viene progettato sulle caratteristiche della singola persona, trasformando il taglio in un servizio personalizzato. "Rispetto alle scalature del passato, oggi il risultato è decisamente più morbido – sottolinea Gepponi –. La tecnica è adattata alla densità del capello, alla sua consistenza e allo styling quotidiano della persona; per questo il Curve Cut può essere realizzato sia su capelli lisci sia mossi, mantenendo sempre un effetto naturale e contemporaneo. Sui capelli fini crea una struttura che permette maggiore corpo e volume, mentre su quelli più spessi alleggerisce le lunghezze senza svuotarle".

Lo styling

Proprio questa capacità di adattarsi a ogni tipo di chioma, unita alla facilità di gestione, ne ha decretato il successo. Il Curve Cut, infatti, non impone una piega impeccabile, ma accompagna il capello nel tempo, mantenendo equilibrio e leggerezza anche settimane dopo il passaggio in salone. A completarne il fascino è la semplicità dello styling. Basta un'asciugatura morbida con le punte leggermente rivolte verso l'interno, oppure un finish più texturizzato, per esaltarne volume, movimento e tridimensionalità. Un taglio, insomma, che interpreta perfettamente l'idea contemporanea di lusso nel beauty, fatta di naturalezza, qualità del capello e personalizzazione.

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Credit ph: Toni&Guy Press Office