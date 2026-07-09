Le spiagge di montagna sono la migliore alternativa al mare durante l'estate 2026: laghi alpini, fiumi cristallini e prati immersi nel verde dove fare il bagno al fresco. Ecco le mete più belle tra Alpi, Dolomiti e Appennino, con consigli pratici per organizzare la giornata.

Trentacinque gradi in città, asfalto bollente e mare già preso d’assalto dai primi ombrelloni in fila perfetta. Estate 2026 promette l’ennesima ondata di caldo, ma c’è un’alternativa che sta conquistando sempre più weekender: le spiagge in montagna.

Parliamo di rive erbose o sabbiose di laghi alpini e fiumi di montagna dove l’acqua è cristallina, l’ombra arriva dai boschi e il rumore di fondo è un torrente, non il vicino di ombrellone. Se vi riconoscete, queste sono le mete da segnare subito.

Perché puntare sulle spiagge in montagna nell’estate 2026

Una giornata in montagna, a 800-1500 metri, può significare anche 8-10 gradi in meno rispetto alla pianura. L’acqua è più fresca, quindi il bagno in montagna di mezzogiorno è davvero rinfrescante, non una sauna liquida.

In più, le spiagge in montagna sono quasi sempre immerse nel verde. Prati morbidi invece di sabbia che brucia i piedi, larici e faggi al posto dei file di lettini. Potete alternare il tuffo nel lago a una passeggiata nel bosco, a un trekking soft verso una cascata, o a un aperitivo con vista sulle Dolomiti.

Altro punto a favore: spesso si raggiungono in poche ore dalle grandi città del Nord, perfette per un weekend in montagna o anche solo una fuga in giornata.

Spiagge in montagna in Italia: 6 indirizzi top

Val di Mello, Lombardia

È una delle cartoline più belle delle Alpi lombarde. La Val di Mello è una riserva naturale laterale della Valmasino, raggiungibile da San Martino. Un ruscello placido, pozze trasparenti, un piccolo lago e prati verdissimi dove stendere il telo e organizzare un picnic al fresco. Il tutto circondato da pareti di granito che fanno la felicità di arrampicatori e fotografi. Il camminato è alla portata di tutti, anche di famiglie con passeggino fuori strada.

Lago Sirio, Piemonte

Tra Ivrea e Chiaverano, il Lago Sirio è il più "balneare" dei Cinque Laghi morenici. C’è una spiaggia libera che d’estate si riempie di chi cerca relax, e la Marina di Ivrea con ristoranti, agriturismi, campeggio, campi da tennis e calcetto. In circa quaranta minuti potete fare il giro completo del lago su strada asfaltata, perfetta anche con i passeggini. Chi ha più energia può seguire l’Anello del Lago Sirio e delle Terre Traballanti, tra campagna, orti e frutteti.

Lago di Molveno, Trentino

Più volte premiato da Legambiente e Touring Club Italiano come lago più bello e più pulito d’Italia, Lago di Molveno è la risposta trentina a chi vuole “mare in quota”. Dodici ettari di spiaggia, prati all’inglese, acqua turchese in cui si specchiano le Dolomiti di Brenta, giochi per bambini, acqua park, minigolf, pump track per chi impara la mountain bike. Potete noleggiare pedalò, canoe, tavole da stand up paddle, oppure salire con la funivia fino all’Altopiano di Pradel per escursioni panoramiche.

Lago di Ledro, Trentino

Più raccolto e intimo, il Lago di Ledro è un gioiello balneabile a pochi chilometri dal Garda. Le spiagge principali sono quattro: Pieve, Molina in località Besta (la più grande e soleggiata), Mezzolago e Pur, che ha un’area dog friendly per chi viaggia con il cane. Oltre ai tuffi, qui si praticano vela, windsurf, SUP e canoa. Un’idea carina per il pomeriggio è il Museo delle Palafitte, che racconta il villaggio su palafitte che sorgeva sulle sue rive circa 4000 anni fa.

Val Trebbia, Appennino ligure

Per chi sogna un fiume color smeraldo con spiaggette di sassi e sabbia, la Val Trebbia è una tentazione. Tra Liguria ed Emilia ci sono diversi punti in cui il fiume si allarga in piscine naturali: la Spiaggia delle Caprette, più selvaggia e raggiungibile solo con un tratto di sentiero; Rovaiola, con pozze profonde e tratti sabbiosi; Cisiano, con una lunga riva di ciottoli e vecchi mulini risalendo il corso d’acqua. Qui però la parola d’ordine è prudenza: correnti, livelli dell’acqua e tuffi vanno valutati con attenzione.

Lago di Cassiglio, Prealpi orobiche

Piccolo, verdissimo e molto amato da chi parte da Bergamo, il Lago di Cassiglio ha una riva erbosa lungo il torrente, tavoli, panchine e aree barbecue autorizzate. È lo spot perfetto per una domenica slow: bagno veloce nell’acqua gelida, pranzo al sacco all’ombra, libro e pennichella sul prato.

Spiagge in montagna oltreconfine e consigli pratici

Se avete voglia di spingervi un po’ oltre, il Lido di Ascona, sul Lago Maggiore svizzero, è una vera “spiaggia urbana” in versione montagna: 40.000 metri quadrati di parco con alberi secolari, 600 metri di sabbia attrezzata, bar, ristoranti e sport d’acqua come wakeboard e SUP.

Più a ovest, il grande lago di Sainte-Croix du Verdon, nel sud della Francia, conquista con l’acqua che va dal turchese allo smeraldo e le numerose spiagge attrezzate. Dopo il bagno potete passeggiare tra campi di lavanda e borghi come Moustiers-Sainte-Marie. Verso est, per chi ama i paesaggi alpini più puri, il lago di Bohinj in Slovenia offre rive tranquille nel cuore del Parco nazionale del Triglav, con possibilità di noleggiare una barca o salire alla cascata Savica.

Qualche dritta pratica per organizzare la vostra estate 2026 in versione spiaggia di montagna. In valigia servono costume e telo, ma anche felpa e k-way: in quota il meteo cambia in fretta e la sera rinfresca davvero. Il sole però picchia forte: crema ad alto fattore, cappello e occhiali sono obbligatori quanto il bikini.

In laghi e fiumi ricordate che i fondali possono essere improvvisamente profondi e scivolosi. Meglio evitare i tuffi dove l’acqua è torbida o non si vede il fondo, e informarsi sempre su eventuali divieti di balneazione. Nei corsi d’acqua di montagna la portata può cambiare in poche ore: niente bravate, soprattutto con bambine e bambini.

Ultimo punto, ma fondamentale: queste spiagge in montagna esistono perché la natura è ancora in equilibrio. Rifiuti riportati a casa, fuochi accesi solo nelle aree attrezzate, musica a volume civile e rispetto per prati, animali e abitanti dei luoghi. Così il vostro posto all’ombra dei larici vi aspetterà intatto anche l’estate prossima.