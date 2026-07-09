L'attrice, in occasione dell'Italian Global Series Festival, ci ha incantato con un look fresco e ladylike: protagonista un midi dress bianco, romantico e super chic.

Dici estate e in automatico pensi a capi freschi dal fit rilassato, declinati su tessuti leggeri, come il lino e il cotone, e su nuance chiare. Ma, se c'è un cavallo di battaglia della bella stagione che, ancor più degli altri, per noi è irrinunciabile per costruire tantissimi look stilosi, quello è senza dubbio un bel vestito bianco.

Sembra essere assolutamente d'accordo con noi anche l'attrice Matilde Gioli che, in occasione dell'Italian Global Series Festival, tenutosi la scorsa settimana a Rimini, ha sfoderato un midi dress bianco da favola.

A completare la sua mise ladylike un paio di sandali nude col tacco alto e il secchiello Soft Merletto Micro firmato Valextra.

Le caratteristiche che rendono il suo abito perfetto dal mattino alla sera per tutta la summer season? Ha linee essenziali e pulite, valorizza la silhouette grazie al corpetto più aderente e alla gonna più ampia e fluida.

E soprattutto si abbina davvero con tutto: dalla ciabattina bassa o la ballerina, fino alla scarpa high heels o il sandalo gioiello, diventando quindi la tela ideale su cui costruire gli outfit più disparati.

Ne volete subito uno anche voi, non è vero? Vi capiamo perfettamente. E infatti abbiamo già sbirciato sugli e-commerce dei nostri brand del cuore e scovato queste varianti di cui vi innamorerete all'istante, ci scommettiamo.

MARELLA Abito bianco in popeline con ricamo in tessuto applicato dall'effetto tridimensionale

Credits: it.marella.com

& OTHER STORIES Abito midi in misto viscosa e lino con fodera in cotone

Credits: stories.com

ZARA Vestito midi con scollo dritto e spalline sottili

Credits: zara.com

MANGO Vestito midi svasato con scollo sulla schiena

Credits: shop.mango.com

RESERVED Abito in cotone dal taglio svasato con ricami floreali

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