Voglia di provare un nuovo colore capelli? Ecco tutte le tendenze per questa estate!

Biondo ghiaccio o warm, castano ravvivato da un balayage soft fino alle nuance pastello: anche in estate ci è concesso...un colpo di testa! Se l'obiettivo è dare una svolta al look, qui troverete tantissime ispirazioni!

Colore capelli estate 2020: le sfumature castane

In estate anche il castano più scuro tende a schiarire. Niente di meglio che puntare sul balayage, decolorazione estremamente personalizzaabile, sui toni del rame o castano chiaro mescolati a qualche colpo di sole. Questa tecnica di colorazione può essere realizzata anche su capelli corti: basta schiarire le punte e scegliere poi una nuance vicina a quella naturale, se preferite un effetto sfumato e semplice, oppure su una tonalità a contrasto, se amate il color block.

Capelli castani: tutte le sfumature da provare Credit ph: Compagnia della Bellezza

Credit ph: Mondadoriphoto

Credit ph: Mondadoriphoto

Credit ph: Mondadoriphoto

Credit ph: Compagnia della Bellezza

Credit ph: Cotril

Credit ph: Indola

Credit ph: Mondadoriphoto

Credit ph: Mondadoriphoto

/ 9 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Capelli biondi

Anche per i blond hair consigliamo il balayage, facile da realizzare grazie a degli highlight che illumineranno le chiome. La tendenza del momento vuole un biondo molto chiaro e freddo, praticamente ghiaccio, per chi ha il sottotono della pelle freddo, anche mescolato a qualche punta di colorazione pastello vicina al glicine. In alternativa, per chi ama i warm blond, le sfumature color oro mirano a dare luminosità al viso e movimento all'hair look. Addio, insomma, al colore omogeneo dalle radici alle punte.

Colore capelli estate: il biondo è protagonista Credit ph: Mondadoriphoto

Credit ph: Compagnia della Bellezza

Credit ph: Compagnia della Bellezza

Credit ph: Compagnia della Bellezza

Credit ph: Framesi

Credit ph: Mondadoriphoto

/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Gli hair look consigliati alle rosse

Se avete i capelli rossi, il suggerimento per il colore capelli dell'estate 2020 è optare per un ton-sur-ton con delle microschiariture sulle lunghezze nelle tonalità del biondo e delle sue nuance, perfette sui visi delle rosse. Il nostro consiglio è ravvivare la propria base rossa, utilizzando un riflessante ramato per un finish elegante e naturale.

Rosa pastello

Infine, per chi ama osare, la tendenza capelli estate 2020 suggerisce di puntare su nuance pastello, in primis su un rosa chiaro freddo o su un rosa baby “goloso” mai troppo caldo. La base deve essere decolorata e sono necessari prodotti ad hoc per ravvivare, a ogni shampoo, il colore. Non è una tonalità facilissima da gestire (ma il risultato è favoloso!): potete sempre provare su alcune ciocche e poi, in autunno, colorare tutte le lunghezze. Infine, se il rosa non è proprio il vostro colore pastello preferito, non dimenticate che il 2020 è l'anno del blu in tutte le sue sfumature.

Colore capelli estate 2020: le tonalità pastello Credit ph: Wella

Credit ph: Indola

Credit ph: Schwarzkopf Professional

Credit ph: Wella

Credit ph: Mondadoriphoto

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Credit ph: Wella, Framesi, Indola