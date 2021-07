Per un effetto cool provate i capelli underlayer, la tinta nascosta di tendenza. Potrete cambiare look in maniera davvero originale

I capelli ungerlayer rappresentano uno degli hair trend più forti di stagione. Si tratta di una particolare tinta che - un po' come i già citati skunk hair ispirati a Cruella - prevede un colore base piuttosto neutro, abbinato a una tinta a sorpresa nella parte sottostante della chioma.

In questo modo nuance come biondo platino, verde e rosso appaiono in maniera inedita, creando un interessante effetto cromatico. Il punto di forza di questo tipo di acconciatura? Poter cambiare look in maniera originale senza stravolgerlo totalmente.

Volete provare i capelli underlayer? Trovate il look giusto per voi continuando a leggere questo articolo!

Silver underlayer

Neri sopra e argento sotto: i capelli lunghi e scuri celano un contrasto glam con la tinta argento nella parte inferiore.

Capelli lunghi con contrasto rosa

Capelli underlayer extra lunghi in colore castano e contrast color rosa polvere.

Nero e rosso

Un altro contrasto cool? Quello tra nero e rosso, per una tinta a sorpresa on fire.

Capelli underlayer classici

L'abbinamento più classico? Quello tra base castana e tinta nascosta biondo chiaro.

Rosso e viola

I capelli rossi sono molto lunghi e voluminosi, caratterizzati da highlights viola nella parte bassa. Il contrasto tra nuance calde e fredde è il massimo!

Money piece contrast

I money piece hair sono generalmente scuri con ciocche chiare nella parte frontale, quella che incornicia il viso. In questo hairlook troviamo questo stile abbinato a schiariture underlayer per un effetto statement.

Subtle glam

Effetto super glam ma discreto: i capelli castani super voluminosi celano ciocche blu elettrico nella parte bassa del capo.

Under-pastel

Un'acconciatura romantica su chioma di media lunghezza. I capelli sono rossi, mentre la tinta nascosta unisce lilla, verde e blu per un effetto mermaid style.

Minimal look

Effetto minimale per i lunghi capelli neri con tinta nascosta biondo platino.

Tinta bicolore capelli corti

Questo tipo di colore di capelli sta bene anche sulle chiome corte. Ecco un bob mosso castano con tinta a sorpresa color verde mare.

Credits Ph.: Foto di Vinicius Altava da Pexels